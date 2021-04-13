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    • Teknoloji
    • 13.04.2021 10:48
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    • 13.04.2021 10:48
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    12 yıl süren çalışmayı yayınladı: lı fotoğrafçı Samanyolu galaksisini fotoğrafladı

    lı astrofotografçı JP Metsavainio, 12 yıl boyunca yaptığı çalışma sonucunda, Samanyolu’nun panoramik fotoğrafını hazırladı. Metsavainio, 20 milyon yıldızı gösteren panoramik fotoğrafı, mozaik tekniği ile 16 Mart'ta tamamladı.

    DHA
    İlk kez göreceksiniz! 12 yıl sonra yayınladı

    Finlandiyalı astrofotografçı JP Metsavainio, 12 yıl boyunca yaptığı çalışma sonucunda, Samanyolu'nun panoramik fotoğrafını hazırladı.

    Metsavainio, 20 milyon yıldızı gösteren panoramik fotoğrafı, mozaik tekniği ile 16 Mart'ta tamamladı.

    JP Metsavainio, 12 yıl süren çalışmasında gözlemevinde 1250 saat pozlama süresi harcadığını ve ortaya çıkan Samanyolu panoramik fotoğrafın 100 bin piksel genişliğinde olduğunu belirtti.

    Metsavainio, çalışmasında Kuzey Finlandiya'daki Kuzey Kutup Dairesi yakınlarındaki gözlemevinde bir dizi modifiye edilmiş kamera lensi ve teleskop kullandı.


        MOZAİK TEKNİĞİ KULLANDI
        Samanyolu'nun panoramik fotoğrafı, Boğa takımyıldızından Kuğu takımyıldızına 20 milyon yıldızın bulunduğu bir alanı kapsıyor. Doğru kareleri eşleştirmek için yıldızları göstergeler olarak kullanan Metsavainio, elde ettiği kareleri mozaik tekniğiyle birleştirdi.

        Metsavainio, basına yaptığı açıklamada 12 yıllık çalışmasının detaylarını kişisel bloğu "astroanarchy.blogspot.com"da paylaştığını ve 16 Mart'tan itibaren bloğu yaklaşık 750 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

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