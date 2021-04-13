



MOZAİK TEKNİĞİ KULLANDI

Samanyolu'nun panoramik fotoğrafı, Boğa takımyıldızından Kuğu takımyıldızına 20 milyon yıldızın bulunduğu bir alanı kapsıyor. Doğru kareleri eşleştirmek için yıldızları göstergeler olarak kullanan Metsavainio, elde ettiği kareleri mozaik tekniğiyle birleştirdi.