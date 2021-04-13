Finlandiyalı astrofotografçı JP Metsavainio, 12 yıl boyunca yaptığı çalışma sonucunda, Samanyolu'nun panoramik fotoğrafını hazırladı.
Metsavainio, 20 milyon yıldızı gösteren panoramik fotoğrafı, mozaik tekniği ile 16 Mart'ta tamamladı.
JP Metsavainio, 12 yıl süren çalışmasında gözlemevinde 1250 saat pozlama süresi harcadığını ve ortaya çıkan Samanyolu panoramik fotoğrafın 100 bin piksel genişliğinde olduğunu belirtti.
Metsavainio, çalışmasında Kuzey Finlandiya'daki Kuzey Kutup Dairesi yakınlarındaki gözlemevinde bir dizi modifiye edilmiş kamera lensi ve teleskop kullandı.