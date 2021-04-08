Kullanıcılar sadece 5 vakit namaz için davet oluşturmuyor, cuma ve cenaze namazları için de uygulama üzerinden bir araya gelmek mümkün.

Kullanıcıların davet oluştururken namazın kılınacağı yeri, saati, katılımcı sayısını ve katılanların cinsiyetlerini girmesi de gerekiyor.

"KEŞKE BİR UYGULAMAYLA ONU ÇAĞIRSAK"

Cheng, uygulamayı geliştirme fikrinin üniversite yurdundaki odasında ortaya çıktığını anlattı. Üç kişilik odadaki bir oda arkadaşının cemaatle namaz kılınacağı zaman "kaybolduğunu" söyleyen Cheng, "O yüzden diğer oda arkadaşım, 'Keşke bir uygulama olsa da onu çağırsak ne güzel olur' dedi. Ben de böyle bir uygulama neden yok diye sordum ve bu fikri geliştirmeye başladım." diye konuştu.

Camide cemaat dağıldıktan sonra yeni bir cemaat kurarak namaz kılmak isteyenlerin bu uygulama aracılığıyla cemaat oluşturacağını veya hazırda oluşmuş bir cemaate katılabileceğini aktaran Cheng, uygulama ile Müslümanların az yaşadığı yerlerde birbirlerini bulmasının da sağlanacağını vurguladı.