SpaceX, Starship mekiğinin neden infilak ettiğini açıkladı!

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starship mekiğinin SN11 prototipinin 30 Mart'taki test fırlatışının başarısız olmasının sebebinin iniş ateşlemesi motorundaki yakıt sızıntısı olduğunu bildirdi.
SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mekiğin yükselme, yatay konuma geçiş ve kontrollü serbest düşüş aşamalarını başarıyla gerçekleştirdiğini, ancak iniş manevrası sırasında ateşleme motorundan sızan metan gazının infilaka yol açtığını belirtti.
Musk, arızayı pazar gününe kadar gidermeyi hedeflediklerini ifade etti.