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    • 05.04.2021 11:13
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    • 05.04.2021 11:13
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    'e ait roketin bir parçası tarlaya düştü

    ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi 'e ait roketin parçası ülkenin kuzeybatısındaki eyaletinde bir tarlaya düştü. Yerel yetkililer şirket ile temasa geçerken, SpaceX parçanın rokete ait olduğunu doğruladı.

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    SpaceX'a ait roketin bir parçası tarlaya düştü!

    ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi 'e ait roketin parçası ülkenin kuzeybatısındaki eyaletinde bir tarlaya düştü.

    The Tri-City Herald gazetesindeki habere göre, 4 Mart'ta şirketin Starlink uydularını uzaya fırlattığı Falcon 9 roketinin bir parçası, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Washington eyaletinin Granton bölgesinde bir tarlada bulundu.

    TAM 1,5 METRE
    Yaklaşık 1,5 metre boyundaki kompozit kaplı metal parçanın, roketin dünyaya dönerken atmosferde yanarak parçalanan ikinci aşamasına ait olduğu belirtildi.

    Yerel yetkililer şirket ile temasa geçerken, SpaceX parçanın rokete ait olduğunu doğruladı.

    SpaceX, Starlink uydu ağının parçası olan 60 uyduyu, 4 Mart'ta Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatmıştı.

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