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    • 02.04.2021 11:23
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    NASA açıkladı! Mars’taki ilk helikopter uçuşu ertelendi

    Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın 8 Nisan'da Mars'ın üzerinde ilk kez helikopter uçuracağı tarih ertelendi. Uçuşun 11 Nisan'dan önce yapılamayacağı açıklandı.

    NASA Mars'taki tarihi görevini erteledi

    Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın 8 Nisan'da Mars'ın üzerinde ilk kez helikopter uçuracağı tarih ertelendi. Uçuşun 11 Nisan'dan önce yapılamayacağı açıklandı.

    Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Mars'a gönderdiği helikopter Ingenuity'nin 8 Nisan'da yapılması planlanan ilk uçuşunun ertelendiği duyuruldu. Perseverance'ın içinde taşınan Ingenuity adlı 1,8 kilogram ağırlığındaki helikopterin, Mars'taki ilk uçuşu için 8 Nisan olarak planlandı. Ancak NASA, söz konusu gezegendeki ilk uçuş tarihinin ertelendiğini duyurdu.

    NASA'dan yapılan açıklamada, "Kalkış 11 Nisan'dan daha önce olmayacak ve veriler Dünya'ya 12 Nisan'da ulaşacak" ifadelerine yer verildi. Ingenuity isimli 1,8 kilogramlık helikopter, Mars'taki yeni uzay aracı Perseverance'ın karnındaki bölmesinde 18 Şubat 2021'de Jezero Krateri'ne ulaşmıştı.

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    Haberler Teknoloji NASA açıkladı! Mars’taki ilk helikopter uçuşu ertelendi