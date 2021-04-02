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    • Teknoloji
    • 02.04.2021 08:04
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    • 02.04.2021 08:04
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    Bilim insanlarından 'Büyük Yangın' uyarısı: 1582 yılında yaşanan felaket tekrarlanabilir!

    Bilim insanları en son 1582 yılında yaşanan dev 'nın yeniden yaşanabileceğini duyurdu. Gökyüzünde oluşturduğu görüntü nedeniyle 'Büyük Yangın' olarak da anılan fırtınanın küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolar zarara neden olabileceği belirtiliyor. Tarih kitaplarında üç gün süren fırtına, "Gökyüzünün tamamı ateşli alevler içinde gibiydi; sanki gökyüzü yanıyordu." şeklinde betimlenmişti.

    'Büyük Yangın' uyarısı: Felaket tekrarlanabilir

    2020 yılı ile birlikte gelen felaket haberlerine alıştık. Ancak görünen o ki 2021 için de durum pek farklı olamayacak. 1582 yılında gökyüzünde 'büyük bir ateş'e benzeyen ve 'Büyük Yangın' anılan bir Güneş Fırtınası Dünya'yı vurdu.


    SANKİ GÖKYÜZÜ YANIYORDU
    Tarih kitaplarında üç gün süren fırtına şu ifadeler ile betimlenmişti;


    "Gökyüzünün tamamı ateşli alevler içinde gibiydi; sanki gökyüzü yanıyordu."

    Bu kayıtları inceleyen ve Güneş'i mercek altına alan Cornell Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları araştırma sonuçlarını yayınladı.


        Bilim insanları bu felaketin üzerinden 439 yıl geçtikten sonra benzer bir olayın yeniden yaşanabileceği uyarısında bulundu.

        CİDDİ BİR HASARA NEDEN OLMAMIŞTI
        1582 yaşanan fırtına tam 3 gün sürmüş ve önce Avrupa sonra Asya kıtasını etkisi altına almıştı. O dönem teknolojik cihazlarının bulunmaması nedeniyle fırtına ciddi bir hasara neden olmamıştı.



        Ancak günümüzde durum bir hayli farklı. Hürriyet'te yer alana habere göre, bilim insanları söz konusu fırtınanın küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolar zarara neden olabileceği belirtiliyor.

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