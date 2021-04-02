Bilim insanlarından 'Büyük Yangın' uyarısı: 1582 yılında yaşanan felaket tekrarlanabilir!

2020 yılı ile birlikte gelen felaket haberlerine alıştık. Ancak görünen o ki 2021 için de durum pek farklı olamayacak. 1582 yılında gökyüzünde 'büyük bir ateş'e benzeyen ve 'Büyük Yangın' anılan bir Güneş Fırtınası Dünya'yı vurdu.
SANKİ GÖKYÜZÜ YANIYORDU
Tarih kitaplarında üç gün süren fırtına şu ifadeler ile betimlenmişti;
"Gökyüzünün tamamı ateşli alevler içinde gibiydi; sanki gökyüzü yanıyordu."
Bu kayıtları inceleyen ve Güneş'i mercek altına alan Cornell Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları araştırma sonuçlarını yayınladı.