Bilim insanlarından 'Büyük Yangın' uyarısı: 1582 yılında yaşanan felaket tekrarlanabilir!

2020 yılı ile birlikte gelen felaket haberlerine alıştık. Ancak görünen o ki 2021 için de durum pek farklı olamayacak. 1582 yılında gökyüzünde 'büyük bir ateş'e benzeyen ve 'Büyük Yangın' anılan bir Güneş Fırtınası Dünya'yı vurdu.

