Karar verildi bu iPhone'lar güncelleme alamayacak! Apple fişlerini çekmek için harekete geçiyor
iOS 14 güncellemesini kullanıma sunduktan sonra iOS 15 için çalışmalara başlayan Apple yeni güncellemesiyle kullanıcılarına pek çok yeni özellik sunacak. Teknoloji devi Apple'ın gelecek aylarda WWDC 2021 (Worldwide Developer Conference) etkinliğinde iOS 15 ile birlikte yeni cihazları da tanıtması bekleniyor. Ancak daha güncellemeye dair detaylar açıklanmadan uluslararası pek çok teknoloji sitesi çeşitli iddialar ortaya atmaya başladı. Bilindiği üzere zaman zaman internet siteleri tarafından iOS 15 güncellemesi almayacak telefonlarla ilgili pek çok liste duyuruluyor. Ancak Apple tarafından güncelleme gelmeyecek telefon için açıklama gelmedi. İşte güncelleme alması beklenmeyen iPhone modelleri
Karar verildi bu iPhone'lar güncelleme alamayacak! Apple fişlerini çekmek için harekete geçiyor. Her yıl yeni modelleriyle dikkatleri üzerine çeken ve iOS güncellemesinde yer alan özellikleri büyük bir etkinlikle duyuran teknoloji devi Apple hem yeni model için hem de güncelleme için hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye ve dünya genelindeki iPhone kullanıcıları ise telefonlarına güncelleme gelip gelmeyeceğini merak ediyor ve teknolojiye dair içerik üreten internet siteleri iOS 15 güncellemesi almayacak telefonlara dair çeşitli haberler yapıyor.