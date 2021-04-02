Karar verildi bu iPhone'lar güncelleme alamayacak! Apple fişlerini çekmek için harekete geçiyor

iOS 14 güncellemesini kullanıma sunduktan sonra iOS 15 için çalışmalara başlayan Apple yeni güncellemesiyle kullanıcılarına pek çok yeni özellik sunacak. Teknoloji devi Apple'ın gelecek aylarda WWDC 2021 (Worldwide Developer Conference) etkinliğinde iOS 15 ile birlikte yeni cihazları da tanıtması bekleniyor. Ancak daha güncellemeye dair detaylar açıklanmadan uluslararası pek çok teknoloji sitesi çeşitli iddialar ortaya atmaya başladı. Bilindiği üzere zaman zaman internet siteleri tarafından iOS 15 güncellemesi almayacak telefonlarla ilgili pek çok liste duyuruluyor. Ancak Apple tarafından güncelleme gelmeyecek telefon için açıklama gelmedi. İşte güncelleme alması beklenmeyen iPhone modelleri

02.04.2021 10:57 - Son Güncelleme: 02.04.2021 11:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





