Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 24.03.2021 16:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.03.2021 16:34
    ABONE OL

    , ’u satın almak için kesenin ağzını açtı! İşte Discord için gözden çıkarılan ücret

    Son dakika haberine göre , oyun dünyasında son yıllarda oldukça popülerleşen sesli ve yazılı iletişim uygulaması 'u satın almak için girişimlerde bulunuyor. Microsoft’un uygulama için 10 milyar doları gözden çıkardığı belirtildi. ’nin kentinde 2015 yılında kurulan Discord, özellikle oyun dünyasında kullanıcılara video, ses ve metin yoluyla iletişim imkanı tanıyan bir uygulamadır. Ücretsiz olan Discord uygulamasının değerinin 7 milyarı bulduğu ifade belirtiliyor. 250 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahip olduğu ifade edilen Discord uygulamasında 140 milyondan fazla da aktif kullanıcı buluyor.

    Microsoft'tan flaş hamle: Kesenin ağzını açtı!

    Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantinada insanların evlerine kapanmasıyla, sosyal medya uygulamaları çok sayıda yeni kullanıcı kazanma imkanı buldu. , özellikle oyun dünyasında son yıllarda popülerliğini artıran ve 140 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan sesli ve yazılı iletişim uygulaması 'u satın almak için girişimlere başladı. meydası, Microsoft'un Discord için 10 milyar doları gözden çıkardığını duyurdu. Şirketler arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken; Discord'un satıştan ziyade şirketi halka açma seçeneğine daha sıcak baktığı belirtildi.

    DISCORD NEDİR?
    ABD'nin kentinde 2015 yılında kurulan Discord, özellikle oyun dünyasında kullanıcılara video, ses ve metin yoluyla iletişim imkanı tanıyan bir uygulamadır. Ücretsiz olan Discord uygulamasının değerinin 7 milyarı bulduğu ifade belirtiliyor. 250 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahip olduğu ifade edilen Discord uygulamasında 140 milyondan fazla da aktif kullanıcı buluyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Teknoloji Microsoft, Discord’u satın almak için kesenin ağzını açtı! İşte Discord için gözden çıkarılan ücret