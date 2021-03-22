Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 22.03.2021 10:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.03.2021 10:24
    ABONE OL

    100 yıl içinde gerçek olacak: ’a 250 bin kişilik şehir

    Bilim kurgu filmlerinde görmeye alıştığımız görüntüler önümüzdeki 100 yıl içinde gerçek olacak. Mimarlık şirketi ABIBOO, 'ta kurulacak ilk şehir tasarım projesini paylaştı. Nüwa olarak adlandırılan şehir, 250 bin kişilik konuttan oluşuyor.

    Mars’a 250 bin kişilik şehir

    Bilim kurgu filmlerinde görmeye alıştığımız görüntüler önümüzdeki 100 yıl içinde gerçek olacak. Bilim insanları olarak da bilinen 'ı keşfetmeye devam ederken, gezegende bir şehir inşa etme planları çoktan başlamış durumda. Mimarlık şirketi ABIBOO, Mars'ta kurulacak ilk şehir tasarım projesini paylaştı.

    Nüwa olarak adlandırılan şehir, 250 bin kişilik konuttan oluşuyor. Bir uçurumun kenarına dikey olarak tasarlanan kent, basınç ve radyasyondan çok fazla etkilenmeyecek. Kızıl Gezegen'deki malzemelerle inşa edilmesi planlanan projenin, 2054 yılından sonra başlaması öngörülüyor. Sabah'ta yer alan habere göre, yaşamın ise 2100'den önce başlamayacağı tahmin ediliyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Teknoloji 100 yıl içinde gerçek olacak: Mars’a 250 bin kişilik şehir