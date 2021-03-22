Bilim kurgu filmlerinde görmeye alıştığımız görüntüler önümüzdeki 100 yıl içinde gerçek olacak. Bilim insanları Kızıl Gezegen olarak da bilinen Mars'ı keşfetmeye devam ederken, gezegende bir şehir inşa etme planları çoktan başlamış durumda. Mimarlık şirketi ABIBOO, Mars'ta kurulacak ilk şehir tasarım projesini paylaştı.

Nüwa olarak adlandırılan şehir, 250 bin kişilik konuttan oluşuyor. Bir uçurumun kenarına dikey olarak tasarlanan kent, basınç ve radyasyondan çok fazla etkilenmeyecek. Kızıl Gezegen'deki malzemelerle inşa edilmesi planlanan projenin, 2054 yılından sonra başlaması öngörülüyor. Sabah'ta yer alan habere göre, yaşamın ise 2100'den önce başlamayacağı tahmin ediliyor.

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