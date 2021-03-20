Dün çökme sorunuyla gündemin odağında yer alan WhatsApp bu kez dikkat çekecek bir özellikle konuşuluyor. Bilndiği üzere Türkiye'de ve dünyada gün içerisinde aktif olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp son dönemlerde özellikle gizlilik sözleşmesi ile tepkilerin odağında yer almıştı. Kullanıcıların uygulamayı silip alternatif Signal, BİP ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarını yüklemesiyle WhatsApp geri adım atmış ve bu süreyi ileri bir tarihe aldığını açıklamıştı. WhatsApp bu kez yeni bir özellikle gündeme geldi. Özelliğin test aşamasında olduğu ve yakında kullanıma sunacağı iddia ediliyor.

24 SAATTE YOK OLACAK

Son konuşulan iddialara göre platformun 24 saatlik mesaj kaybolma özelliğini denediği söyleniyor. Ayrıca bir süre sonra bu özelliği aktif kullanıma aktif bir hale getireceği de iddialar arasında.