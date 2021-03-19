Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı kullananlar son dakikalarda çeşitli problemler yaşıyor. Uygulamayı kullananlar bağlantı problemleri yaşadığına dair bildirimde bulunuyor. Mesajlaşma uygulamasında dakikalardır hiçbir işlem yapılamıyor. Peki, WhatsApp çöktü mü? WhatsApp bağlantı ve mesaj gitmiyor sorunu nedir? İşte detaylar...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal ağ platformları Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'a erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Instagram'ın ana sayfasında yer alan "Server Hatası" mesajı, sorunun veri merkezleriyle ilgili olduğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlar, erişim probleminden etkilenen platformların hepsinin Facebook şirketine ait olması sebebiyle, erişim sorununun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini belirtiyor. Şirket tarafından ise söz konusu probleme ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte WhatsApp arıza haritası;