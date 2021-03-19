"BU YILIN İLK YARISI İÇİN ÖNCELİK LİSTEMİZE EKLEDİK"

BuzzFeed'e konuşan Instagram'ın başkan yardımcısı Vishal Shah, "Gençlik çalışmalarını Instagram için bir öncelik olarak belirledik ve bunu bu yılın ilk yarısı için öncelik listemize ekledik" dedi.

'İKİ ÖNCELİĞİMİZ VAR'

Shah, "İki şeye odaklanacağız: Birincisi, gençler için mümkün olan en güvenli deneyimi sağlamak için bütünlük ve gizlilik çalışmalarımızı hızlandırmak. İkincisi ise 13 yaşın altındakilerin güvenle kullanabileceği bir Instagram sürümü oluşturmak" diye konuştu. Halihazırda Instagram politikaları çerçevesinde 13 yaşın altındaki çocukların uygulamayı kullanması yasak, ancak bir ebeveyn veya yönetici bir hesabı onun adına yönetebiliyor.

"Instagram Çocuk" uygulamasının doğrudan Instagram başkanı Adam Mosseri tarafından denetleneceğini ve ekibin başında ise daha önce Google'da YouTube Kids ve diğer çocuk odaklı ürünleri yöneten ve şu anda Facebook başkan yardımcısı olan Pavni Diwanji'nin olacağı ifade edildi.