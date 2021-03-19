Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 19.03.2021 14:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.03.2021 14:01
    ABONE OL

    Instagram'dan tacize karşı yeni önlem: nedir, ne anlama gelir? Instagram Kids uygulaması ne işe yarar?

    nedir? , anlamı ne? Soruları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Özellikle Instagram Kids uygulamasını duyan aileler konuya ilişkin detayları merak ediyor. Alınan bilgiye göre, 13 yaş altı çocuklar için " kids" uygulamasının çıkacağı planlanıyor. Çocukların arkadaşlarına ayak uydurmasına; yeni hobileri ve ilgi alanlarını mesine ve daha fazlasını keşfetmesine yardımcı olmak için Instagram’a ebeveyn kontrollü bir deneyim getirileceği konuşuluyor. Peki, ? Instagram Kids ne demek?

    takvim.com.tr
    Instagram Kids nedir? Instagram Kids ne işe yarar?

    Sosyal ağ Instagram için çocuklar ve gençlere yönelik yeni güvenlik özelliklerini devreye alan Facebook, şimdi de 13 yaşın altındaki çocuklar için Instagram uygulaması geliştirmek için çalışmalara başladı. Çocuklar için Instagram projesinin başında ise daha önce YouTube'un çocuklara yönelik ürünü YouTube Kids uygulamasını geliştiren ekibe liderlik eden Pavni Diwanji'nin olduğu belirtildi. Peki, Instagram Kids nedir? Instagram Kids ne demek, anlamı ne? işte detaylar...

    INSTAGRAM KİDS NEDİR?

    Instagram Kids uygulamasını duyan aileler konuya ilişkin detayları merak ediyor. Instagram'daki kullanıcılar, kendilerini takip etmeyen 18 yaş altındaki diğer kullanıcılara artık doğrudan mesaj (DM) gönderemeyecek.

    INSTAGRAM KİDS ÖZELLİKLERİ NEDİR? NE İŞE YARIYOR?

    * Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram çocuk tacizine karşı yeni bir önlem alıyor.

    * Facebook'un sahibi olduğu şirket yetişkinlerin çocuklara direkt mesaj atmasının (DM) önüne geçecek.

    * Bundan böyle çocuklara isteyen herkes mesaj atamayacak. Eğer çocuk söz konusu yetişkini takip ediyorsa mesaj alabilecek.

    * Ayrıca 18 yaşın altındakilere seri takip isteği gönderenler de işaretlenecek. Böylece söz konusu çocuk, birden fazla çocuğu takip eden yetişkine mesaj atmadan önce Instagram tarafından uyarılacak.

    * Instagram ekibinden yapılan açıklamada, "Bu özellik bizim insanların yaşını tespit etmek için kullandığımız makine öğrenimine ve insanların üye olurken verdiği yaş bilgilerine güveniyor. Instagram mesajlaşmasında uçtan uca şifrelemeye geçerken, insanları konuşmara erişmeden güvende tutmaya çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    * Instagram'da çocuklarla şüpheli etkileşime girmeye çalışan hesaplara bir takım sınırlamalar getirilecek. Bu kişilerin hesapları çocuklara önerilmeyecek. Ayrıca çocuk kullanıcıların Reels ve Keşfet'e düşen içerikleri söz konusu kişilere gösterilmeyecek. Hesabı açık gençlerin paylaşımlarına gelen yorumlar otomatik olarak gizlenecek.

        "BU YILIN İLK YARISI İÇİN ÖNCELİK LİSTEMİZE EKLEDİK"

        BuzzFeed'e konuşan Instagram'ın başkan yardımcısı Vishal Shah, "Gençlik çalışmalarını Instagram için bir öncelik olarak belirledik ve bunu bu yılın ilk yarısı için öncelik listemize ekledik" dedi.

        'İKİ ÖNCELİĞİMİZ VAR'

        Shah, "İki şeye odaklanacağız: Birincisi, gençler için mümkün olan en güvenli deneyimi sağlamak için bütünlük ve gizlilik çalışmalarımızı hızlandırmak. İkincisi ise 13 yaşın altındakilerin güvenle kullanabileceği bir Instagram sürümü oluşturmak" diye konuştu. Halihazırda Instagram politikaları çerçevesinde 13 yaşın altındaki çocukların uygulamayı kullanması yasak, ancak bir ebeveyn veya yönetici bir hesabı onun adına yönetebiliyor.

        "Instagram Çocuk" uygulamasının doğrudan Instagram başkanı Adam Mosseri tarafından denetleneceğini ve ekibin başında ise daha önce Google'da YouTube Kids ve diğer çocuk odaklı ürünleri yöneten ve şu anda Facebook başkan yardımcısı olan Pavni Diwanji'nin olacağı ifade edildi.

        Instagram, 16 Mart'ta yaptığı açıklama ile platformu üzerindeki gençleri ve çocukları korumaya yönelik bir dizi yeni özelliği devreye aldığını duyurmuştu. Bu kapsamda mesajlaşma özelliğine gelen yenilikle birlikte artık Instagram'daki kullanıcılar, kendilerini takip etmeyen 18 yaş altındaki diğer kullanıcılara doğrudan mesaj (DM) gönderemeyecek.

        DM'lerde bu şekilde bir kısıtlamaya gidecek olan Instagram, ayrıca kullanıcıların gerçek yaşını tespit etmek için geliştirdiği yeni yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini devreye sokacağını açıklamıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Teknoloji Instagram'dan tacize karşı yeni önlem: Instagram Kids nedir, ne anlama gelir? Instagram Kids uygulaması ne işe yarar?