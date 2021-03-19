Instagram ve WhatsApp ne zaman düzelecek milyonlarca kişi tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Mesajlaşma uygulaması ve sosyal medya platformunda yaşanan sorunlardan ötürü pek çok kişi sorunları sosyal medya üzerinden yazıyor. Bu bağlamda konu hakkında arama motorları üzerinden yapılan araştırmalar artışa geçti. Peki, Instagram ve WhatsApp ne zaman düzelecek? Sosyal medya çökme sorunu düzeldi mi? İşte merak edilenler...

INSTAGRAM VE WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?

Sosyal ağ platformları Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'a erişim sağlanamıyor.

Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Instagram'ın ana sayfasında yer alan "Server Hatası" mesajı, sorunun veri merkezleriyle ilgili olduğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlar, erişim probleminden etkilenen platformların hepsinin Facebook şirketine ait olması sebebiyle, erişim sorununun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini belirtiyor. Şirket tarafından ise söz konusu probleme ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte WhatsApp ve Instagram arıza haritası;