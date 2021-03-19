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    • Teknoloji
    • 19.03.2021 20:48
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    • Son Güncelleme:
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    • 19.03.2021 21:27
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    Instagram ve ? Sosyal medya çökme sorunu düzeldi mi?

    Instagram ve WhatsApp uygulamalarını kullananlar son dakikalarda çeşitli problemler yaşamaya başladı. Uygulamayı kullananlar bağlantı problemleri yaşadığına dair bildirimde bulunuyor. Instagram'da da akış yenilenmiyor. Mesajlaşma uygulamasında dakikalardır hiçbir işlem yapılamıyor. Peki, Instagram ve ? Sosyal medya çökme sorunu düzeldi mi? İşte detaylar...

    Instagram ve WhatsApp ne zaman düzelecek?

    Instagram ve WhatsApp ne zaman düzelecek milyonlarca kişi tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Mesajlaşma uygulaması ve sosyal medya platformunda yaşanan sorunlardan ötürü pek çok kişi sorunları sosyal medya üzerinden yazıyor. Bu bağlamda konu hakkında arama motorları üzerinden yapılan araştırmalar artışa geçti. Peki, Instagram ve WhatsApp ne zaman düzelecek? Sosyal medya çökme sorunu düzeldi mi? İşte merak edilenler...

    INSTAGRAM VE WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?

    Sosyal ağ platformları Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'a erişim sağlanamıyor.

    Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Instagram'ın ana sayfasında yer alan "Server Hatası" mesajı, sorunun veri merkezleriyle ilgili olduğunu ortaya koyuyor.

    Uzmanlar, erişim probleminden etkilenen platformların hepsinin Facebook şirketine ait olması sebebiyle, erişim sorununun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini belirtiyor. Şirket tarafından ise söz konusu probleme ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

    İşte WhatsApp ve Instagram arıza haritası;

    ARIZA HARİTASI

    WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

    WhatsApp'ta bugün bağlantı, mesaj gönderememe, son görülme ve çökme sorunu yaşandığı konuşuluyor. Milyonlarca kullanıcı mesajlarda problem olması nedeniyle uygulamayı kullanamıyor. WhatsApp sorununun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sorunun ilerleyen dakikalarda düzeleceği tahmin ediliyor.

        MESAJ SİLME ÖZELLİĞİ

        Bu yeni mesaj silme özelliği aracılığıyla WhatsApp'taki mesajların periyodik olarak silinmesi kolay bir hal alacak. Bu sayede artık sürekli olarak mesaj kutunuzu silmek zorunda kalmayacaksınız.

        MESAJ ARAMA ÖZELLİĞİ

        Bu özellik sayesinde kullanıcılar mesajlar arasında daha kapsamlı ve kolay aramalar yapabilme imkanına sahip olacak.

        DEPOLAMA ÖZELLİĞİ

        Uygulamanın içerisinde yer alan fotoğraf, video, ses dosyası ve diğer dosyaların ne kadar yer kapladığı görülebilecek. Böylece fazla yer tutan dosyaların silinme işlemi rahatlıkla yapılacak.

            İKİ CİHAZ

            Gelen yeniliklerden birisi dikkat çekecek türden. Artık uygulamayı iki farklı cihazdan aynı anda kullanabilme imkanınız olacak.

            SÜRESİ DOLAN MESAJLAR

            Bu sayede 1 gün, 1 hafta veya 1 ay sonra gönderdiğiniz mesajların silinmesini sağlayabileceksiniz. Böylece mesajlar iki taraf için silinmiş olacak.

            WHATSAPP HAKKINDA

            WhatsApp, 2010 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen, akıllı telefonlar için sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iOS, Windows Phone platformlarında hizmet veren WhatsApp, dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahiptir.

                2G, 3G, 4G veya Wi-Fi ile çalışma özelliğine sahiptir ve kullanıcılar birbirine yazılı mesajdan hariç olarak; fotoğraf, video, ses, ücretsiz arama ve belge gönderebilir.
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