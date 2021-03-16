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    • 16.03.2021 09:53
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    Dünyanın en büyük yüksek teknoloji yarışma platformu 'e rekor başvuru! duyurdu

    Son dakika haberi... , Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenecek yarışmalara yaklaşık 40 bin takım başvurdu. Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı , "TEKNOFEST2021 az önce bir dünya rekoru daha kırdı! 'nin kırdığı dünya rekorunun da 2 katından fazlasına çıkarak! Dünyanın en büyük yüksek teknoloji yarışma platformu" dedi.

    TEKNOFEST'ten dünya rekoru

    Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı , hesabından yaptığı paylaşımda, "TEKNOFEST2021 az önce bir dünya rekoru daha kırdı! TEKNOFEST2020'nin kırdığı dünya rekorunun da 2 katından fazlasına çıkarak! 40.000'e yakın takım yarışmalarımıza başvurdu! Dünyanın en büyük yüksek teknoloji yarışma platformu #TEKNOFEST #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerini kullandı.

    TEKNOFEST'e başvurular dün itibarıyla sona erdi. Etkinliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, TEKNOFEST 2020'ye 16 bin 34, 'e 39 bin 684 takımın başvurduğu belirtilerek, "#TEKNOFEST2021 artan paydaşları, yarışmaları ve yarışmacılarıyla yeni rekorlar için hazır. Katılım gösteren herkese teşekkürlerimizle..." ifadelerine yer verildi.

    , Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, ve yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 71 paydaş kurumla birlikte 21-26 Eylül'de 'da gerçekleştirilecek.

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    Haberler Teknoloji Dünyanın en büyük yüksek teknoloji yarışma platformu TEKNOFEST'e rekor başvuru! Selçuk Bayraktar duyurdu