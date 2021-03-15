PUBG MOBİLE 18. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pubg Mobile 18. Sezon için kesin olarak birşey söylemek için daha çok erken diyebiliriz fakat, bir önceki gelen güncellemelerden yola çıkacak olursak Pubg Mobile Sezon 18'in Mart ayının ortalarına doğru bir gün de kullanıcılar ile buluşacağı söylenmekte. PUBG Mobile 18. sezon, 17 Mart gibi hızla yaklaşan lansman tarihi ile yakında geliyor.