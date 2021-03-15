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    • 16.03.2021 07:01
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    • 16.03.2021 07:01
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    ? . sezon ne zaman gelecek? PUBG ne zaman kapanacak?

    ? . sezon ne zaman gelecek? sorularına yanıt aranıyor. Sevilen mobil oyun yeni sezon şimdiden merakla beklenmeye başlandı. Birbirinden heyecanlı ve muhteşem 17 sezon yaşayan PUBG Mobile, 18. Sezonla birlikte aynı zamanda 3. yıl kutlamalarına da başlayacak. Oyunun yeni sezonunda önemli değişiklik yaşanması bekleniyor. İşte . sezon hakkında merak edilenler!

    takvim.com.tr
    PUBG yeni sezon ne zaman? 18. sezon ne zaman gelecek?

    9 Ocakta başlayan Sezon 17 Runic Power, Mart ayının ortalarına doğru bitmesi bekleniliyor. Yeni silah kaplamaları, giysiler, emojiler ve çeşitli eşyalar için daha sezon 17 bitmemesine rağmen bütün oyunseverlerin gözü kulağı Pubg Mobile Sezon 18'e dönmüş durumda. PUBG Mobile 18. sezon ne zaman gelecek? PUBG Mobile ne zaman kapanacak? Sevilen mobil oyun PUBG Mobile yeni sezon şimdiden merakla beklenmeye başlandı. Yeni sezonda yaşanacak değişikliklerin neler olacağı da sorgulanıyor. İşte PUBG Mobile oyuncularının merak ettiği soruların yanıtları!

    PUBG MOBİLE 18. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Pubg Mobile 18. Sezon için kesin olarak birşey söylemek için daha çok erken diyebiliriz fakat, bir önceki gelen güncellemelerden yola çıkacak olursak Pubg Mobile Sezon 18'in Mart ayının ortalarına doğru bir gün de kullanıcılar ile buluşacağı söylenmekte. PUBG Mobile 18. sezon, 17 Mart gibi hızla yaklaşan lansman tarihi ile yakında geliyor.

    Her zaman olduğu gibi Sezon 17 Royale Pass bittikten sonra, RP bölümü gün boyunca sisteme erişim kesilecek ve oyuncular RP sekmesinden ödüllere ulaşamayacak.

        Sezon 17 bittikten sonra oyunseverlerin oyun rütbesi resetlenir ve seviye boyunca kazandığı ödülleri sezon sonunda tahsis edilmektedir. 17. sezon tamamlandı ve sonuçları da açıklanmaya başladı.
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