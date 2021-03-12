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    • Teknoloji
    • 13.03.2021 01:46
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    • 13.03.2021 01:57
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    Hubble Uzay Teleskobu, yeni bir atmosfer oluşturan ve ya benzeyen i görüntüledi

    Hubble Uzay Teleskobu, oldukça uzak bir yıldızın yörüngesinde dönen ve yeni atmosfer oluşturan bir i görüntüledi. , öte gezegenin ile benzer bir yoğunluğa, boyuta ve yaşa sahip olduğunu düşünüyor.

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) internet sitesindeki habere göre, gök bilimciler, "GJ 1132 b" ismi verilen öte gezegenin Dünya ile benzer bir yoğunluğa, boyuta ve yaşa sahip olduğunu düşündüklerini belirtti.

    Hubble verilerini inceleyen gök bilimciler, gezegende volkanik bir aktivitenin olduğunu ifade ederek, asıl atmosferin gezegenin erimiş magma tabakası tarafından emildiğini ve yeni bir atmosferin volkan tarafından yavaş yavaş serbest bırakıldığını kaydetti.

    Bilim adamları, oluşan yeni atmosferin hidrojen, hidrojen siyanür, metan ve amonyak bakımından zengin olduğuna işaret etti.

    NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

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    Haberler Teknoloji Hubble Uzay Teleskobu, yeni bir atmosfer oluşturan ve Dünyaya benzeyen öte gezegeni görüntüledi