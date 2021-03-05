Netflix üyelik ücretlerinin zamlanmasının ardından Netflix üyelik iptali nasıl yapılır sorusunun yanıtı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Yüzde 50'ye varan zam oranı, Netflix kullanıcıları tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Netflix sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, temel, standart ve özel paketin üyelik ücretlerinde zam yapıldığı ifade edildi. Temel paket 17.99'dan 26.99'a, standart paket 29.99'dan 40.99'a ve özel paket ise 41.99'dan 54.99'a çıktı. Yüzde 50'lik zammın ardından Netflix üyelik silme linki de merak konusu oldu.
NETFLİX ÜYELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?
1- Netflix üyelik iptal etme işlemi için bir internet tarayıcısını kullanarak Netflix'in resmi internet sitesine giriş yapın.
2- Netflix hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan profil fotoğrafına tıklayın ve ardından "Hesabınız" seçeneğine tıklayın.
3 - Açılan sayfada e-posta adresiniz, ödeme yönetiminiz ve kullandığınız paket gibi hesabınız ile ilgili bilgilere ulaşacaksınız. "Üyelik ve Ödemeler" başlığı altında yer alan "Üyeliği İptal Et" butonuna tıklayınız.
4 - Üyeliği iptal et seçeneğine tıkladıktan sonra "Artık izlemek istemiyor musunuz" ve "Bizimle kalın" diye iki seçenek çıkacak.
5 -"Üyeliği iptal etmek için artık izlemek istemiyor musunuz?" seçeneğinden "iptal işlemini tamamla" yazısının üzerine tıklamanız gerekmektedir.
6 - İptal işlemini tamamla seçeneğini tıkladıktan sonra Netflix'i neden iptal etmek istiyorsunuz diye son bir soru soruluyor. O seçeneklerden herhangi birisini seçip tamam butonuna tıklayın.
7 - Netflix üyeliğiniz başarılı bir şekilde iptal edildi.
NETFLİX'İ ERKEN İPTAL EDERSEM NE OLUR?
Erkenden iptal ederseniz, ücretsiz deneme sürecinde olsanız bile, hesabınız mevcut faturalama döneminin sonunda otomatik olarak kapanana kadar Netflix izlemeye devam edebilirsiniz. Hesabınızı yeniden başlatmadığınız sürece ücret tahsil edilmeyecektir.
NETFLIX ÜYELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?
Yeni gelen zam ile Temel paket 26,99 TL, Standart paket, 40,99 TL, Özel paket ise 54,99 TL'ye yükselerek neredeyse yüzde 30 ila 50 arasında bir zam uygulandı.
Geçtiğimiz kullanıcılarına daha az zam yapmış olan Netflix bu yıl ki zammı ile kullanıcılarını şaşırttı.