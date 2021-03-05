NETFLİX ÜYELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?

1- Netflix üyelik iptal etme işlemi için bir internet tarayıcısını kullanarak Netflix'in resmi internet sitesine giriş yapın.

2- Netflix hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan profil fotoğrafına tıklayın ve ardından "Hesabınız" seçeneğine tıklayın.

3 - Açılan sayfada e-posta adresiniz, ödeme yönetiminiz ve kullandığınız paket gibi hesabınız ile ilgili bilgilere ulaşacaksınız. "Üyelik ve Ödemeler" başlığı altında yer alan "Üyeliği İptal Et" butonuna tıklayınız.

4 - Üyeliği iptal et seçeneğine tıkladıktan sonra "Artık izlemek istemiyor musunuz" ve "Bizimle kalın" diye iki seçenek çıkacak.

5 -"Üyeliği iptal etmek için artık izlemek istemiyor musunuz?" seçeneğinden "iptal işlemini tamamla" yazısının üzerine tıklamanız gerekmektedir.

6 - İptal işlemini tamamla seçeneğini tıkladıktan sonra Netflix'i neden iptal etmek istiyorsunuz diye son bir soru soruluyor. O seçeneklerden herhangi birisini seçip tamam butonuna tıklayın.

7 - Netflix üyeliğiniz başarılı bir şekilde iptal edildi.