iOS 14.5 ne zaman çıkacak? Apple iPhone iOS 14.5 güncellemesi yapıldı mı? İşte özellikleri…

iOS 14.5 ne zaman çıkacak? Apple iPhone iOS 14.5 güncellemesi yapıldı mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Teknoloji severlerin sıklıkla araştırdığı ve merakla beklediği güncellemelere bir yenisi daha eklendi. Peki Apple iPhone iOS 14.5 güncellemesini kullanıcılara sundu mu? Apple iPhone iOS 14.5 güncellemesinde hangi özellikler yer alıyor. İşte ayrıntılar…
iOS 14.5 BETA 3 SÜRÜMÜ GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI!
Apple güncellemeler konusunda hızlı ve sıkı bir politika izliyor. Cupertino merkezli şirket güncellemelerinde her zaman yeni özelliklere yer vermiyor, fakat iOS 14.5 istisna diyebiliriz. Çünkü bu sürümde birçok yenilik var. Bir yandan önemli hataları ortadan kaldırırken, diğer yandan da farklı yeni özellikleri iPhone'lara ekliyor. Bir süreden beridir beta testinde olan iOS 14.5'in beta 3 sürümü yayınlandı. Bazı kaynaklar yeni beta sürümü çıkmadan önce, Apple'ın 14.5 beta 3 sürümünde bir ya da birden fazla yeniliğe yer verebileceğini ima etmişti. Fakat son beta sürüm, şu an için keşfedilmiş bir yenilik göstermiyor. Şirket, bunun yerine mevcut özellikleri iyileştirmiş gibi görünüyor.
iOS 14.5 ÖZELLİKLERİ NELER?
iOS 14.5'in ikinci geliştirici beta sürümü, Müzik uygulamasını yenilemeye ek olarak Apple Watch ile iPhone'un ekran kilidini açmak gibi bazı yeni özellikler sunacak. Yeni geliştirici beta sürümde şu ana kadar yapılan keşifler de bu bilindik özelliklerle sınırlı. Ancak geliştiriciler, yeni beta sürüm üzerinde incelemeler yapmaya devam ediyorlar. Yani birkaç yeni özellik, önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilir.
Apple, iOS 14.5'in son geliştirici betasını yayınladıktan birkaç saat sonra, bu güncellemeyi geri çekti. Neden böyle bir şey yapıldığı bilinmezken geliştirici hesabına sahip kullanıcılar bir süre sonra, güncellemeyi yeniden indirebilir oldular. An itibarıyla bu güncellemenin yapı numarası, "18E5164h" olarak geçiyor. Geliştiriciler bu sürümü, kablosuz güncelleme yaparak da kullanmaya başlayabilirler.