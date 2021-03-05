iOS 14.5 ne zaman çıkacak? Apple iPhone iOS 14.5 güncellemesi yapıldı mı? İşte özellikleri…

iOS 14.5 ÖZELLİKLERİ NELER?

iOS 14.5'in ikinci geliştirici beta sürümü, Müzik uygulamasını yenilemeye ek olarak Apple Watch ile iPhone'un ekran kilidini açmak gibi bazı yeni özellikler sunacak. Yeni geliştirici beta sürümde şu ana kadar yapılan keşifler de bu bilindik özelliklerle sınırlı. Ancak geliştiriciler, yeni beta sürüm üzerinde incelemeler yapmaya devam ediyorlar. Yani birkaç yeni özellik, önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilir.

Apple, iOS 14.5'in son geliştirici betasını yayınladıktan birkaç saat sonra, bu güncellemeyi geri çekti. Neden böyle bir şey yapıldığı bilinmezken geliştirici hesabına sahip kullanıcılar bir süre sonra, güncellemeyi yeniden indirebilir oldular. An itibarıyla bu güncellemenin yapı numarası, "18E5164h" olarak geçiyor. Geliştiriciler bu sürümü, kablosuz güncelleme yaparak da kullanmaya başlayabilirler.