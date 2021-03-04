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    • Teknoloji
    • 04.03.2021 10:39
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    • 04.03.2021 11:20
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    ? Yüzde 50'ye varan zam! zamlı paketleri ve abone-üyelik ücreti kaç TL?

    Dünya genelinde milyonlarca abonesi bulunan Türkiye'deki aylık üyelik ücretlerine zam yaptı. Bu kapsamda Netflix’in aylık üyelik ücretleri yüzde 30 ile yüzde 50 arasında artırıldı. Platforma üye olan vatandaşlar ise zamlı fiyatları öğrenince büyük şok yaşadı ve arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Peki, ? lı paketleri ve abone üyelik ücreti kaç TL? İşte merak edilenler...

    Netflix aylık üyelik ücretine yüzde 30-50 arası zam yaptı!

    Son dakika haberine göre dünyanın birçok yerinde faaliyet gösteren dijital platform Netflix üyelik ücretlerine zam yapıldığı duyuruldu. Türkiye'deki abone ücretlerine zam yapıldığını duyan üyeler ise yeni fiyatlarını öğrenmek üzere arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Peki, Netflix aylık fiyatı ne kadar oldu? Netflix zamlı paketleri ve abone üyelik ücreti kaç TL? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

    NETFLİX AYLIK FİYATI NE KADAR OLDU?

    17.99 TL olan temel paket 26.99 TL'ye, 29.99 TL olan stdandart paket 40.99 TL'ye ve 41.99 TL olan özel paket ise 54.99 TL'ye çıkarıldı.

    Netflix Türkiye'deki üyelik ücretlerine zam yaptı. Yapılan zammın ardından Netflix'in aylık üyelik ücretleri yüzde 30 ile yüzde 50 arasında artırıldı.

    Netflix sözcüsü konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, yapılan fiyat artışını şu sözlerle duyurdu:

    "Türkiye'deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz.

        Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz.

        4 Mart'tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL, Özel plan ise 54,99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek."

        NETFLİX HAKKINDA

        Netflix, Inc., merkezi Kaliforniya'da bulunan Amerikan teknoloji ve medya hizmetleri sağlayıcısı ve yapım şirketi. 1997 yılında Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından Kaliforniya'da kuruldu. Şirketin ana faaliyeti, ücretli aboneliğe dayalı video akış hizmetidir.
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        Haberler Teknoloji Netflix aylık fiyatı ne kadar oldu? Yüzde 50'ye varan zam! Netflix zamlı paketleri ve abone-üyelik ücreti kaç TL?