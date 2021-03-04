Son dakika haberine göre dünyanın birçok yerinde faaliyet gösteren dijital platform Netflix üyelik ücretlerine zam yapıldığı duyuruldu. Türkiye'deki abone ücretlerine zam yapıldığını duyan üyeler ise yeni fiyatlarını öğrenmek üzere arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Peki, Netflix aylık fiyatı ne kadar oldu? Netflix zamlı paketleri ve abone üyelik ücreti kaç TL? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

NETFLİX AYLIK FİYATI NE KADAR OLDU?

17.99 TL olan temel paket 26.99 TL'ye, 29.99 TL olan stdandart paket 40.99 TL'ye ve 41.99 TL olan özel paket ise 54.99 TL'ye çıkarıldı.