Kullanıcılar süreli mesajların ne zaman aktif olacağını ise kendileri belirleyecek. Süreli mesajlar ya da kaybolan mesajlar varsayılan olarak açık gelmeyecek. Kullanıcıların bu sohbetleri seçmesi gerekecek. WhatsApp'ın kendiliğinden kaybolan mesajlar özelliği, daha önce de ortaya çıkmıştı. Şirket özelliği daha önce Expiring Messages (Sona Eren Mesajlar) ismiyle anmıştı.

Kullanıcılar süreli mesajların ilk sürümünde, mesajın ne zaman kaybolacağını seçebiliyordu. Ancak şimdi ise WhatsApp bu özelliği kaldırdı ve 7 günlük bir süre zamanı getirdi. Yani kullanıcılar varsayılan bu 7 günlük süreyi değiştiremeyecek.