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    • Teknoloji
    • 03.03.2021 13:43
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    • 03.03.2021 13:43
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    Artık hiçbir şey eskisi gibi değil! 'ta o döneme girildi! Whatsapp'ta 1 hafta sonra artık yok...

    'ta o döneme girildi! Whatsapp'ta 1 hafta sonra artık yok... WhatsApp'ta yeni özellikler kullanıcıların alkışına sunulmaya devam ediyor. Bu anlamda arkasın arkasına değişiklikler birbirini takip ediyor. WhatsApp kullanıcılarına yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Wickr Me adlı anlık iletileşme uygulamasında halihazırda bulunan özellik, şimdi ise popüler iletileşme uygulaması WhatsApp'a da kısa bir vakit sonra gelecek. WhatsApp'ın web sitesinde "süreli iletiler" adıyla anılsa da mevzubahisi özellik henüz kullanıcıların hizmetine sunulmadı. Ancak WhatsApp'ın 'süreli mesajlar' olarak isimlendirdiği yeni özelliğin , , ve web/masaüstü sürümlerine geleceği duyuruldu.

    takvim.com.tr
    WhatsApp'ta o döneme girildi! Whatsapp'ta 1 hafta sonra artık yok...

    Artık hiçbir şey eskisi gibi değil! WhatsApp'ta o döneme girildi! Whatsapp'ta 1 hafta sonra artık yok... En popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp, kullanıcılarına daha önce pek çok kez gündeme gelen bir özelliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Dissappearing Messages (Kaybolan Mesajlar) isimli yeni özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları attıkları mesajların belli bir süre içinde kaybolması imkanına kavuşacak. Wickr Me isimli anlık mesajlaşma uygulamasında halihazırda bulunan özellik, şimdi ise popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a da kısa bir süre sonra gelecek.

    WhatsApp'ın web sitesinde "süreli mesajlar" ismiyle anılsa da söz konusu özellik henüz kullanıcıların hizmetine sunulmadı. Ancak WhatsApp'ın 'süreli mesajlar' olarak isimlendirdiği yeni özelliğin iOS, Android, KaiOS ve web/masaüstü sürümlerine geleceği duyuruldu.

    Popüler anlık mesajlaşma uygulamasına eklenecek olan özellik sayesinde, bireysel sohbetlerde gönderilen tüm mesajların belli bir süre sonra kaybolması mümkün olacak.

    Kullanıcılar süreli mesajların ne zaman aktif olacağını ise kendileri belirleyecek. Süreli mesajlar ya da kaybolan mesajlar varsayılan olarak açık gelmeyecek. Kullanıcıların bu sohbetleri seçmesi gerekecek. WhatsApp'ın kendiliğinden kaybolan mesajlar özelliği, daha önce de ortaya çıkmıştı. Şirket özelliği daha önce Expiring Messages (Sona Eren Mesajlar) ismiyle anmıştı.

    Kullanıcılar süreli mesajların ilk sürümünde, mesajın ne zaman kaybolacağını seçebiliyordu. Ancak şimdi ise WhatsApp bu özelliği kaldırdı ve 7 günlük bir süre zamanı getirdi. Yani kullanıcılar varsayılan bu 7 günlük süreyi değiştiremeyecek.

        WhatsApp'ın internet sitesinde yer alan açıklamalarda süreli mesajlar özelliği hakkındaki detaylar:

        - Bir kullanıcı yedi günlük süre içinde WhatsApp'ı açmazsa mesaj kaybolur. Ancak WhatsApp açılana kadar mesajın ön izlemesi bildirimlerde görünmeye devam edebilir.

        - Bir mesajı cevapladığınızda, cevaplanan mesaj alıntılanır. Süreli bir mesajı cevapladığınızda, alıntılanan metin yedi gün sonra da sohbette kalmaya devam edebilir.

        - Süreli mesajların devre dışı olduğu bir sohbete iletilen süreli mesajlar, iletildikleri sohbetten kaybolmazlar.

        - Kullanıcılar mesaj kaybolmadan önce yedekleme oluştururlarsa süreli mesaj yedeklemeye dâhil edilir. Süreli mesajlar, kullanıcılar yedeklemeyi geri yüklediğinde silinir.

        WhatsApp, özellik hakkında ayrıca bazı uyarılarda da bulunuyor. Şirket, süreli mesajlar özelliğinin güvenilir kişilerle kullanılmasını gerektiğini hatırlatıyor:

        - Mesajlaşılan kişi, süreli mesajı kaybolmadan önce iletebilir veya ekran görüntüsünü alabilir.

        - Mesajlaşılan kişi, süreli mesaj kaybolmadan önce süreli mesajın içeriğini kopyalayıp kaydedebilir.

        - Mesajlaşılan kişi, süreli mesaj kaybolmadan önce kamera veya başka bir cihaz kullanarak süreli mesajın fotoğrafını çekebilir.

        SON KONUŞULAN ÖZELLİKLER NELERDİ?

        Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp yaptığı güncellemelerle kullanıcılarına çeşitli yenilikleri sunmaya devam ediyor. Son olarak WhatsApp bazı radikal kararlar alındığını açıkladı. Bundan sonra WhatsApp'ta kullanıcılar mahkemelik olabilir. Yetkililer yaptığı açıklamada kuralları ihlal eden kullanıcıların dava edileceğini duyurdu.

        SÜRESİ DOLAN MESAJLAR

        Bu sayede 1 gün, 1 hafta veya 1 ay sonra gönderdiğiniz mesajların silinmesini sağlayabileceksiniz. Böylece mesajlar iki taraf için silinmiş olacak.

        MESAJ ARAMA ÖZELLİĞİ

        Bu özellik sayesinde kullanıcılar mesajlar arasında daha kapsamlı ve kolay aramalar yapabilme imkanına sahip olacak.

            DEPOLAMA ÖZELLİĞİ

            Uygulamanın içerisinde yer alan fotoğraf, video, ses dosyası ve diğer dosyaların ne kadar yer kapladığı görülebilecek. Böylece fazla yer tutan dosyaların silinme işlemi rahatlıkla yapılacak.

            Whatsapp Web Nasıl Kullanılır?

            Whatsapp uygulamasını bilgisayarlarınıza taşıyan Whatsapp web sayesinde mesajlarınızı bilgisayarlarınızdan cevaplayabilirsiniz. Mesaj göndermek veya gelen mesajları görmek için telefonunuzu açmanıza gerek kalmıyor. Bu da pil süresi konusunda avantaj sağlıyor.

            Whatsapp Web'in diğer bir avantajı ise, zaman. Bilgisayar aracılığı ile mesajlara çok daha hızlı bir şekilde cevap verebilirsiniz.

            Tarayıcı açtıktan sonra doğrudan web.whatsapp.com üzerinden ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz. Sayfayı açtıktan sonra telefonunuzdan Whatsapp uygulamasını açın ve Ayarlar bölümüne girin.

            Ayarlar kısmında Whatsapp Web/ Masaüstü seçeneğini göreceksiniz. Buna tıklayın ve ekrandaki barkodu tarayın. Barkodu tarattıktan sonra mesajlarınızı bilgisayar üzerinden yönetebilirsiniz.

            Whatsapp ayarlarınızı bu servis üzerinden değiştirebilirsiniz. Örneğin, Whatsapp Web bildirim sesi duymak istemiyorsanız bunu Whatsapp Web arayüzünden yapabilirsiniz.
            Herhangi bir kişiyi engellemek için telefon kullanmanıza gerek yok. Engellenen kişiler listesini Whatsapp Web üzerinden görebilirsiniz.
            Bu servisi kullanmak için telefonunuz internete bağlı olmalıdır. Telefonunuzun internet bağlantısını kapatırsanız mesajları bilgisayardan göremezsiniz.
            Tablette Whatsapp Web Kullanımı

            www.whatsapp.com/download adresini kullanın.
            Whatsapp'a bir tablet aracılığı ile erişim sağlamaya çalıştığınız için Whatsapp mobil sitesine yönlendirildiğinizi göreceksiniz. Sağ üst köşedeki 3 noktalı Chrome simgesine tıklayınız. Açılan menüden 'Masaüstü sitesi iste' seçeneğini tercih ediniz.
            Sitenin masaüstü sürümünde, Iphone, Android, Blackberry ve diğer seçenekleri göreceksiniz. Whatsapp indirme linkine ulaşmak için Android telefonu seçeneğini tıklayın, ileri sekmesine tıklayarak devam edin. 'Bu dosya türü bilgisayarınıza zarar verebilir, yine de whatsapp.apk dosyasını saklamak ister misiniz' yazısını göreceksiniz.
            Bu yazının ardından Whatsapp tabletinize yüklenecektir. Whatsapp.apk indirmeyi tıkladığınızda, ayarları değiştirmenizi isteyen başka bir uyarı ile karşılaşacaksınız. Açılan pencereden Ayarlar'a tıklayın.
            Ayarlar sekmesi açılınca 'Bilinmeyen kaynaklar' başlığını bulun ve izin verin.
            Whatsapp Web kullanarak giriş yapmak için;

            Google Chrome ya da Firefox yükleyin.
            Telefonunuzda Whatsapp yok ise öncelikle telefonunuza Whatsapp uygulamasını indirin. Tabletten Whatsapp kullanmak için telefonda kurulu whatsapp uygulamanız olması gerekmektedir.
            Tabletinize indirdiğiniz tarayıcıya dönün 'https://web.whatsapp.com/' yazın

            Enter'a tıkladığınızda mobil sürüme yönlendirileceksiniz. Chrome tarayıcısının sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayın 'Masaüstü site iste' seçeneğine dokunun.

            Masaüstü sürüme giriş yaptıktan sonra karşınıza QR kod çıkacak. Telefonunuz ile kodu tarayın. Daha sonra konuşma ekranı açılacak. Mesaj göndererek çalışıp çalışmadığından emin olabilirsiniz.
            Whatsapp Web Uzaktayken Nasıl Çalışır?

            Telefon uzaktayken de Whatsapp servisinden yararlanılabilir. QR kodu telefon kameraya okutulduktan sonra Whatsapp Web uygulaması kullanılabilir. Web.Whatsapp.com adresindeki QR kodu okutmadan önce Oturumu Açık Tut kutucuğuna tıklayın. Bu kutucuğa tıklamanız durumunda Whatsapp Web servisi sürekli açık kalır. Telefon uzakta olsa da bilgisayar üzerinden Whatsapp mesajları okunabilir, arkadaş listesindeki kişilere mesaj gönderilebilir.

            Bilgisayardan Whatsapp Web Nasıl Kullanılır?

            Iphone için;

            Bilgisayardan https://web.whatsapp.com/ adresine girin.
            Telefondan Whatsapp'a girin ayarlar bölümüne tıklayın.
            Açılan ekrandan Whatsapp Web/ Masaüstü bölümüne girin.
            Bilgisayarda girdiğiniz sitedeki QR kodu telefonda açılan ekrana okutun.
            Android için;

            Bilgisayardan https://web.whatsapp.com/ adresine girin.
            Sohbetler ekranından sağ alt köşedeki üç nokta simgesine tıklayın.
            Seçeneklerin içinden Whatsapp Web'e tıklayın.
            Bilgisayarda girdiğiniz sitedeki QR kodu telefonda açılan ekrana okutun.
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            Haberler Teknoloji Artık hiçbir şey eskisi gibi değil! WhatsApp'ta o döneme girildi! Whatsapp'ta 1 hafta sonra artık yok...