Uzay turizmi şirketi Virgin Galaktic testi erteledi! En erken 2022

ABD'li uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi Virgin Galaktic, yörünge altı mekiği "SpaceShipTwo"nun test uçuşunu mayısa erteledi.
"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, şirket 2020'nin 4. çeyrek mali tablosunu açıklamak üzere yatırımcılarla yaptığı toplantıda, mekiğin testinin bazı teknik aksaklıkları gidermek üzere ertelendiğini bildirdi.
"SpaceShipTwo" adı verilen mekiğin yeni bir motorla mayıs ayında test edileceği belirtildi.
Mekiğin testlerinin ertelenmesi, şirketin ilk turistleri uzaya çıkarma hedefini en erken 2022'de gerçekleştirebileceği anlamına geliyor.