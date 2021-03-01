"Azim'in indirilmesinde dört tane güdümlü kontrol sistemleri algoritması kullanıldı. Bu algoritmalar araç üzerinde otomatik olarak kararlar veriyor. Aracı kontrol ediyor. Işık hızıyla bir şey yolladığınızda oraya ulaşması yaklaşık 12 dakika sürüyor.