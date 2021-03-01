Rize'den uzaya uzanan bir hayat hikayesinin kahramanı, Prof. Dr. Behçet Açıkmeşe oldu. ODTÜ İnşaat Mühendisliği'ni 1992'de bitirdikten sonra ABD Purdue Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayan Açıkmeşe, 2003'te NASA'nın Güdüm Kontrol Analiz Grubu 'Jet Propulsion Laboratory'de (JPL) çalışmaya başladı.
Burada geliştirdiği algoritmalardan biri, 6 Ağustos 2012'de Mars'a giden Curiosity aracında kullanıldı.
Ancak JPL'den ayrıldıktan 9 yıl sonra, Curiosity için geliştirdiği algoritma, 18 Şubat 2021'de yine Mars'a inen Perseverance (Azim) isimli uzay aracında da kullanıldı.