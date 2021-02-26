Brawl Stars kapanıyor mu? Mobil oyun Brawl Stars ne zaman kapanıyor?

BRAWL STARS KAPANIYOR MU?

Supercell, Brawl Stars'ın kapanması ile ilgili bir açıklama yapmış değil. Bu da, Brawl Stars'ın kapanması gibi bir durum olmadığını gösteriyor.

BRAWL STARS NEDİR?

Brawl Stars'ta oyuna başlamadan önce bir karakter seçmeniz gerekir. Oyunda toplam 44 karakter yer almaktadır. Karakterlerin kendine has yetenekleri ve süper özelliği bulunduğu oyunda karakter türleri şu şekildedir:

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