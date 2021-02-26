Brawl Stars kapanıyor mu? Mobil oyun Brawl Stars ne zaman kapanıyor?

Brawl Stars kapanıyor mu? Brawl Spars ne zaman kapanıyor? Mobil oyun dünyasında sık sık karşımıza çıkan oyunlardan birisi olan Brawl Stars hakkında son günlerde sık sık araştırma yapılıyor. Oyunun kapatılacağı iddia edilirken Brawl Stars ne zaman kapanıyor sorusuna yanıt aranıyor. Brawl Stars kapanıyor mu? İşte detaylar...
BRAWL STARS KAPANIYOR MU?
Supercell, Brawl Stars'ın kapanması ile ilgili bir açıklama yapmış değil. Bu da, Brawl Stars'ın kapanması gibi bir durum olmadığını gösteriyor.
BRAWL STARS NEDİR?
Brawl Stars'ta oyuna başlamadan önce bir karakter seçmeniz gerekir. Oyunda toplam 44 karakter yer almaktadır. Karakterlerin kendine has yetenekleri ve süper özelliği bulunduğu oyunda karakter türleri şu şekildedir:
Yakın menzil
Orta menzil
Uzun menzilSuikastçılar
Atıcılar
Destekçiler
Şifacılar
Oyuna başlarken seçtiğiniz karakteri yönlendirmek için ekranın sol kısmında bulunan dijital oyun kolunu kullanmanız gerekiyor. Ekranın sağ kısmında ise karakterinize ait silahı ateşlemek için kullanabileceğiniz tuşlar yer alıyor.