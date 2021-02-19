Türkiye'de yerli cep telefonu üretim hamlesinin yeni ayrıntıları belli oluyor. Cep telefonu devi Samsung'un Türkiye'de yılda 3 milyon adet cep telefonu üreteceği ortaya çıktı. Oppo, Xiaomi ve Tecno'dan sonra Samsung'un da cep telefonu üretim planlarının ayrıntısına ulaştık. Bu konuda henüz resmi açıklama yapmayan Güney Koreli devin, Türk teknoloji üreticisi Sunny markasının yaratıcısı Atmaca Elektronik'in İstanbul Esenyurt'taki fabrikasında bir aydır üretim yaptığı ortaya çıktı. Fabrikada bu amaçla 400 kişi işe alındı. Öğrendiğimiz bilgilere göre, Samsung yılda bu fabrikada 3 milyon adet cep üretecek. Şu anda fabrikada sadece iç pazar için üretim yapılıyor. İleride bölgedeki diğer ülkeler için de üretim yapılabilecek. Türkiye'de yıllık toplam pazarın 10.5 milyon adet olduğu düşünüldüğünde bu üretimin büyüklüğü de ortaya çıkıyor.