Türkiye'de yerli cep telefonu üretim hamlesinin yeni ayrıntıları belli oluyor. Cep telefonu devi Samsung'un Türkiye'de yılda 3 milyon adet cep telefonu üreteceği ortaya çıktı. Oppo, Xiaomi ve Tecno'dan sonra Samsung'un da cep telefonu üretim planlarının ayrıntısına ulaştık. Bu konuda henüz resmi açıklama yapmayan Güney Koreli devin, Türk teknoloji üreticisi Sunny markasının yaratıcısı Atmaca Elektronik'in İstanbul Esenyurt'taki fabrikasında bir aydır üretim yaptığı ortaya çıktı. Fabrikada bu amaçla 400 kişi işe alındı. Öğrendiğimiz bilgilere göre, Samsung yılda bu fabrikada 3 milyon adet cep üretecek. Şu anda fabrikada sadece iç pazar için üretim yapılıyor. İleride bölgedeki diğer ülkeler için de üretim yapılabilecek. Türkiye'de yıllık toplam pazarın 10.5 milyon adet olduğu düşünüldüğünde bu üretimin büyüklüğü de ortaya çıkıyor.
Edindiğimiz bilgilere göre, fabrikada çalışanlar Türk olsa da Güney Kore'den mühendisler gelerek kontrolleri yapıyor ve üretim kalitesinin sağlanmasında yardımcı oluyorlar. Hammadde tedariğini de Samsung yapıyor.
ESENYURT'TA BÜYÜK FABRİKA
Atmaca Elektronik, 1979'da kuruldu. 2005'de 50 milyon dolarlık yatırımla İstanbul Esenyurt'taki Sunny fabrikasını hayata geçirdi. 110 bin metrekarelik alandaki fabrikada televizyon, elektrik süpürgesi, küçük ev aletleri gibi alanlarda üretim yapıyor. Türkiye'nin üçüncü büyük elektronik üreticisi ve ihracatçısı konumunda. Pek çok marka adına üretim yapan firmanın daha önce Samsung'un televizyonlarını da ürettiği biliniyor.