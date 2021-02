GeForce Now fiyatı ne kadar? GeForce Now Türkiye fiyatı oyun severler tarafından sorgulanıyor. GeForce Now üyelik nasıl yapılır sorularına yanıt aranıyor. Cloud tabanlı oyun sistemi ile yüzlerce oyunu tek hesapla oynayabilirsiniz. Oyun deneyimini baştan aşağı değiştiren ve birçok ülkede kullanılan GeForce Now sistemi Türkiye'ye giriş yapıyor. GeForce Now, Turkcell GAME+ iş birliği ile Türkiye'de hizmet vermeye hazırlanıyor. Peki GeForce Now Türkiye fiyatı ne kadar?