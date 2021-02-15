GeForce Now fiyatı ne kadar? GeForce Now Türkiye fiyatı oyun severler tarafından sorgulanıyor. GeForce Now üyelik nasıl yapılır sorularına yanıt aranıyor. Cloud tabanlı oyun sistemi ile yüzlerce oyunu tek hesapla oynayabilirsiniz. Oyun deneyimini baştan aşağı değiştiren ve birçok ülkede kullanılan GeForce Now sistemi Türkiye'ye giriş yapıyor. GeForce Now, Turkcell GAME+ iş birliği ile Türkiye'de hizmet vermeye hazırlanıyor. Peki GeForce Now Türkiye fiyatı ne kadar?
GEFORCE NOW FİYATI NE KADAR?
GeForce Now Türkiye fiyatı resmi olarak açıklanmadı.
Global aylık üyelik fiyatının 5.49 euro (yaklaşık 50 TL) olması değerlendirildiğinde, Türkiye'de sunulacak üyelik fiyatlarının 50 TL altında olması bekleniyor.
GEFORCE NOW ÖZELLİKLERİ!
RTX ve DLSS gibi NVIDIA teknolojilerine destek
NVIDIA Ansel ile oyunlarınızın profesyonel düzeyde fotoğraflarını çekip, 360 derece görüntü, HDR ve stereo özellikli fotoğraflarla yakalayıp paylaşma desteği
Oyundaki önemli anları yakalama
Kendi oyun kütüphanenize (Steam, GOG, Epic Games ve Ubisoft) erişim
PC, Mac, TV, Chrome tarayıcı (beta),Chromebook, Android ve iOS cihazlardan erişim