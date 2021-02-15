Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 15.02.2021 23:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.02.2021 23:23
    ABONE OL

    Yüzlerce oyun tek hesapta! Türkiye fiyatı ne kadar? nasıl yapılır?

    Birçok ülkede oyun severler tarafından kullanılan Türkiye’ye giriş yapıyor! Yüzlerce oyunun tek hesapta oynanabileceği GeForce Now sistemi ile oyun bilgisayarına sahip olmadan, eski bilgisayarlarla bile oyun oynanabiliyor. Peki; ne kadar? Nvidia nasıl yapılır? GeForce Now nedir? İşte yeni sistem hakkında tüm merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Yüzlerce oyun tek hesapta! GeForce Now Türkiye fiyatı ne kadar?

    GeForce Now fiyatı ne kadar? GeForce Now Türkiye fiyatı oyun severler tarafından sorgulanıyor. GeForce Now üyelik nasıl yapılır sorularına yanıt aranıyor. Cloud tabanlı oyun sistemi ile yüzlerce oyunu tek hesapla oynayabilirsiniz. Oyun deneyimini baştan aşağı değiştiren ve birçok ülkede kullanılan GeForce Now sistemi Türkiye'ye giriş yapıyor. GeForce Now, Turkcell GAME+ iş birliği ile Türkiye'de hizmet vermeye hazırlanıyor. Peki GeForce Now Türkiye fiyatı ne kadar?

    GEFORCE NOW FİYATI NE KADAR?

    GeForce Now Türkiye fiyatı resmi olarak açıklanmadı.

    Global aylık üyelik fiyatının 5.49 euro (yaklaşık 50 TL) olması değerlendirildiğinde, Türkiye'de sunulacak üyelik fiyatlarının 50 TL altında olması bekleniyor.

    GEFORCE NOW ÖZELLİKLERİ!

    RTX ve DLSS gibi NVIDIA teknolojilerine destek

    NVIDIA Ansel ile oyunlarınızın profesyonel düzeyde fotoğraflarını çekip, 360 derece görüntü, HDR ve stereo özellikli fotoğraflarla yakalayıp paylaşma desteği

    Oyundaki önemli anları yakalama

    Kendi oyun kütüphanenize (Steam, GOG, Epic Games ve Ubisoft) erişim

    PC, Mac, TV, Chrome tarayıcı (beta),Chromebook, Android ve iOS cihazlardan erişim

        GEFORCE NOW NE ZAMAN ÇIKACAK?

        GeForce Now 15 Şubat Pazartesi günü Beta sürecinin ardından, 15 Mart tarihinde tüm kullanıcılar için erişim sağlanacak.

        Eskiden Nvidia GRID olarak bilinen GeForce Now'ın Nvidia Shield sürümü, 2013'te beta olarak piyasaya sürüldü ve Nvidia, 30 Eylül 2015'te ismini resmen açıkladı. Abonelik süresi boyunca Nvidia sunucularında, video akışı yoluyla abonelere ulaştırılmakta.

        NVIDIA GEFORCE NOW NEDİR?

        Nvidia tarafından piyasaya sürülen GeForce NOW, oyunculara gerçek zamanlı oyun deneyimi sunan bulut tabanlı bir hizmetidir. GeForce Now iOS, Android, Windows, Mac ve ChromeBook cihazlarının tümünde çalışmaktadır.

        GeForce Now'un Türkiye'de erişime sunulmasıyla birlikte oyuncular, cihazlarına bağlı kalmaksızın tüm oyunları Türkiye'deki sunucular üzerinden yüksek çözünürlükte oynayabilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Teknoloji Yüzlerce oyun tek hesapta! GeForce Now Türkiye fiyatı ne kadar? GeForce Now üyelik nasıl yapılır?