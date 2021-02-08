Xiaomi'nin amiral gemileri Mi 10T ve Mi 10T Pro'nun ardından tanıtılan ve orta segmente hitap eden cihazı Mi 10T Lite ülkemizde satışa sunuldu. Fiyat performans cihazı olarak adlandırılan Xiaomi Mi 10T Lite, Türkiye'de rakiplerinden daha iyi bir fiyatla tüketicilerin karşısına çıktı.

Xiaomi Mi 10T Lite, 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. NTSC renk gamının yüzde 84'üne sahip olan bu ekran, kullanıcılara 120 Hz'e kadar tazeleme hızı sunuyor. Adaptive Sync teknolojisi ile ekrandaki görüntüye göre değişken tazeleme hızı sunan telefon, 30Hz/48Hz/60Hz/90Hz/120Hz tazeleme oranlarına destek sunuyor. Telefonun ekranındaki delikte yer alan ön kamera ise tüketicilere 16 MP çözünürlük vadediyor.