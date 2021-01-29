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    • Teknoloji
    • 29.01.2021 10:01
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    • 29.01.2021 10:01
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    WhatsApp 'a nasıl taşınır?

    Gündemde binlerce kişi WhatsApp 'a nasıl taşınır? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesinde bilgilerini Facebook ile paylaşmayanların uygulamadan engelleneceği açıklamasının ardından Whatsapp’ı silerek farklı mesajlaşma uygulamalarını tercih eden pek çok kişi oldu. Eski sohbetlerini kaybetmek istemeyenler ise WhatsApp sohbet geçmişini Telegram'a taşımak istiyor. Peki bu işlem nasıl yapılır? Farklı mesajlaşma programlarındaki sohbetler Telegram’a nasıl geçer? İşte detaylar…

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    WhatsApp sohbet geçmişi Telegram'a nasıl taşınır?

    Whatsapp'ın son güncellemesinden sonra Telegram'a geçişte büyük bir yoğunluk yaşandı. Eski sohbetlerin bu uygulamaya taşınabileceğine dair bilgiler paylaşılınca gündemde ilgi odağı oldu. Peki WhatsApp sohbet geçmişi Telegram'a nasıl taşınır? Şu an için sadece Apple OİS kullanıcılarının bu işlemi yapabildiği görülüyor, yakın zamanda Android kullanıcıları için da böyle bir yöntem paylaşılacağı umut ediliyor. İşte WhatsApp ve diğer uygulamalardaki sohbet geçmişini Telegram'a taşıma işlemi…

    WHATSAPP SOHBET GEÇMİŞİ TELEGRAM'A NASIL TAŞINIR?

    Bugünden itibaren, herkes sohbet geçmişini -videolar ve belgeler de dahil olmak üzere- WhatsApp, Line ve KakaoTalk gibi uygulamalardan Telegram'a taşıyabilir. Bu, hem özel sohbetler hem de gruplar için çalışır:

    iOS'ta WhatsApp'tan bir sohbeti taşımak için, WhatsApp'ta Kişi Bilgisi veya Grup Bilgisi sayfasını açın, Sohbeti Dışa Aktar seçeneğine dokunun, ardından Paylaş menüsünden Telegram'ı seçin.

    Android'de bir WhatsApp sohbetini açın, ⋮ > Diğer > Sohbeti Dışa Aktar seçeneğine dokunun, ardından Paylaş menüsünden Telegram'ı seçin:

    iOS için WhatsApp ayrıca sohbetleri doğrudan sohbet listesinden dışa aktarmanıza olanak tanır. Bir sohbette sola kaydırın, ardından '…'> Sohbeti Dışa Aktar seçeneğini seçin.

    Mesajlar geçerli güne aktarılır, ancak orijinal zaman damgalarını da içerir. Telegram'daki sohbetin tüm üyeleri mesajları görecektir.

    YER KAPLAMIYOR

    Bunun en iyi yanı, taşıdığınız mesajların ve medyanın fazladan yere ihtiyaç duymamasıdır. Daha eski uygulamalar, tüm verileri cihazınızda saklar, ancak Telegram neredeyse hiç yer kaplamaz ve tüm mesajlarınıza, fotoğraflarınıza ve videolarınıza istediğiniz zaman erişmenizi sağlar.

    Ayarlar > Veri ve Depolama > Depolama Kullanımı bölümünden cihazınızda yer açabilir ve önbellek boyutunu kontrol edebilirsiniz.

        GİZLİLİK KONTROLÜ

        Verileriniz sizin işinizdir, bu nedenle Telegram kullanıcıları yalnızca sohbetlerini dışa aktarmakla kalmaz, aynı zamanda her iki taraf için de gönderdikleri ve aldıkları mesajları iz bırakmadan silebilir.

        Bu güncelleme ile daha da fazla kontrole sahip olursunuz: Gizli sohbetler, oluşturduğunuz gruplar ve arama geçmişi artık her zaman her taraftan silinebilir.

        Telegram sunucuları silinen sohbetler ve arama günlükleri hakkında bilgi depolamaz, bu nedenle veriler sonsuza kadar tamamen kaybolur.

        WHATSAPP GİZLİLİK SZÖLEŞMESİNİ ERTELENDİ

        WhatsApp kullanıcılarından gelen tepkiler üzerine, gizlilik sözleşmesini ertelediğini açıklamıştı. WhatsApp geri adım atmadı ama tepkiler nedeniyle süreyi uzatarak kendilerini kullanıcılara daha iyi ifade edebilmek için zaman tanımıştı. Kullanıcılara getirilen veri paylaşma zorunluluğu tartışmaları devam ederken birçok WhatsApp kullanıcısı Telegram ve BİP gibi uygulamalara geçiş yapmıştı.Bunun üzerine popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'tan yeni bir açıklama yapılmıştı. WhatsApp'tan yapılan açıklamada güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceği belirtilmişti. WhatsApp, yapılacak değişikliği daha iyi anlatabilmek için sözleşmenin 15 Mayıs'a ertelendiğini açıklamıştı.

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