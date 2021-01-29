Whatsapp'ın son güncellemesinden sonra Telegram'a geçişte büyük bir yoğunluk yaşandı. Eski sohbetlerin bu uygulamaya taşınabileceğine dair bilgiler paylaşılınca gündemde ilgi odağı oldu. Peki WhatsApp sohbet geçmişi Telegram'a nasıl taşınır? Şu an için sadece Apple OİS kullanıcılarının bu işlemi yapabildiği görülüyor, yakın zamanda Android kullanıcıları için da böyle bir yöntem paylaşılacağı umut ediliyor. İşte WhatsApp ve diğer uygulamalardaki sohbet geçmişini Telegram'a taşıma işlemi…
WHATSAPP SOHBET GEÇMİŞİ TELEGRAM'A NASIL TAŞINIR?
Bugünden itibaren, herkes sohbet geçmişini -videolar ve belgeler de dahil olmak üzere- WhatsApp, Line ve KakaoTalk gibi uygulamalardan Telegram'a taşıyabilir. Bu, hem özel sohbetler hem de gruplar için çalışır:
iOS'ta WhatsApp'tan bir sohbeti taşımak için, WhatsApp'ta Kişi Bilgisi veya Grup Bilgisi sayfasını açın, Sohbeti Dışa Aktar seçeneğine dokunun, ardından Paylaş menüsünden Telegram'ı seçin.
Android'de bir WhatsApp sohbetini açın, ⋮ > Diğer > Sohbeti Dışa Aktar seçeneğine dokunun, ardından Paylaş menüsünden Telegram'ı seçin:
iOS için WhatsApp ayrıca sohbetleri doğrudan sohbet listesinden dışa aktarmanıza olanak tanır. Bir sohbette sola kaydırın, ardından '…'> Sohbeti Dışa Aktar seçeneğini seçin.
Mesajlar geçerli güne aktarılır, ancak orijinal zaman damgalarını da içerir. Telegram'daki sohbetin tüm üyeleri mesajları görecektir.
YER KAPLAMIYOR
Bunun en iyi yanı, taşıdığınız mesajların ve medyanın fazladan yere ihtiyaç duymamasıdır. Daha eski uygulamalar, tüm verileri cihazınızda saklar, ancak Telegram neredeyse hiç yer kaplamaz ve tüm mesajlarınıza, fotoğraflarınıza ve videolarınıza istediğiniz zaman erişmenizi sağlar.
Ayarlar > Veri ve Depolama > Depolama Kullanımı bölümünden cihazınızda yer açabilir ve önbellek boyutunu kontrol edebilirsiniz.