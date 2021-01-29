WhatsApp sohbet geçmişi Telegram'a nasıl taşınır?

WHATSAPP SOHBET GEÇMİŞİ TELEGRAM'A NASIL TAŞINIR?

Bugünden itibaren, herkes sohbet geçmişini -videolar ve belgeler de dahil olmak üzere- WhatsApp, Line ve KakaoTalk gibi uygulamalardan Telegram'a taşıyabilir. Bu, hem özel sohbetler hem de gruplar için çalışır:

iOS'ta WhatsApp'tan bir sohbeti taşımak için, WhatsApp'ta Kişi Bilgisi veya Grup Bilgisi sayfasını açın, Sohbeti Dışa Aktar seçeneğine dokunun, ardından Paylaş menüsünden Telegram'ı seçin.