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    • Teknoloji
    • 16.01.2021 16:53
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    • 16.01.2021 16:53
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    Eklenen ceket sonrası ortalık tutuştu! ? iddiaları ateşi harlayacak

    Yıllarca bir efsane olarak anılan ve son olarak karşımıza GTA 5 serisiyle karşımıza çıkan 'nun yeni oyunu için heyecan sürüyor. GTA Online'da yakın bir zamanda yapılan Cayo Perico güncellemesi çok konuşuldu. Bu güncellemede yer alan yeni ceket 'i referans verdi. Bu gelişme sonrası yeni seri 'da Vice City'nin olacağı iddiaları konuşulmaya başlandı. Güncelleme ve içinde yer alan ceketle birlikte milyonlarca oyun tutkunu Rockstar Games'ten GTA 6 ne zaman geliyor sorusu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı.

    GTA 6 ne zaman çıkıyor? Vice City iddiaları ateşi harladı

    Bilgisayarın hayatımıza girdiği yıllarda bir efsane haline gelen Grand Theft Auto serileri yıllardır en çok oynanan oyunlardan birisi olma özelliğini asla kaybetmiyor. Grand Theft Auto'nun yeni serisi yani 6 için geri sayım başladı. GTA 5 17 Eylül 2013 tarihinde satışa sunulmuştu. GTA Online için yapılan son Cayo Perico güncellemesi heyecan yarattı. Güncellemede yer alan ceket için Vice City referans verildi. Bu yapılan güncellemede yer alan Vice City dedikoduların iyice artmasına neden olurken gözler Rockstar Games tarafından yapılacak açıklamada. GTA 6 ne zaman geliyor soruları hakkında yapılacak açıklama heyecanla bekleniyor.

    CEKET DETAYI HEYECAN YARATTI

    GTA Online'da yakın bir zamanda yapılan Cayo Perico güncellemesi çok konuşuldu. Bu güncellemede yer alan yeni ceket Vice City'i referans verdi. Bu gelişme sonrası yeni seri GTA 6'da Vice City'nin olacağı iddiaları konuşulmaya başlandı.

    GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Rockstar Games tarafından GTA 6'nın satışa sunulacağı tarih henüz açıklanmadı. GTA 6'nın satışa sunulacağı tarih açıklanınca haberimizin içinde yer alacak. Ancak ilerleyen süreçte GTA 6'ya dair Rockstar Games'ten açıklama yapılması bekleniyor.

    GTA 6 ÖZELLİKLERİ NELER?

    Öncelikle GTA 6'nın özellikleri hakkında fazla bir bilgi olmadığını belirtelim. Ortaya atılan iddialara göre GTA 6'da ilk defa ana karakter kadın olacağı konuşuluyor. Ancak tıpkı GTA V'deki gibi kurgunun birden fazla karakter üzerinden ilerleyeceği tahmin ediliyor.

    GTA 6'da görevler arasında geri dönüş olacağı belirtiliyor.

    Bazı dükkanların farklı dönemlerde farklı tipte ürünler satacakları da belirtilen özellikler arasında yer alıyor.

    GTA 6 HARİTASI DİKKAT ÇEKTİ

    Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı GTA 6 haritası heyecan yarattı. Ancak konu hakkında oyunun yapımcı şirketi Rockstar Games'ten bir açıklama gelmedi.

    GTA 6 TAHMİNİ SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

    Oyunun tahmini sistem gereksinimleri şu şekilde olacak;

    Intel İşlemci: Core i5-4460 3.2GHz

    AMD İşlemci: FX-8350

    Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 760

    Ekran Kartı (AMD): Radeon R7 260X v3

    RAM: 8GB

    İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

    Direct X Versiyonu: DX 12

    Sabit Disk Alanı: 55GB

    Önerilen Sistem Gereksinimleri

    Intel İşlemci: Core i7-4790 (4 çekirdekli), 3.6GHz

    AMD İşlemci: FX-8370

    Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 980 Ti 6GB

    Ekran Kartı (AMD): Radeon R9 Fury X 4GB

    RAM: 16GB

    İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

    Direct X Versiyonu: DX 12

    Sabit Disk Alanı: 55GB

    GTA'NIN ÖNCEKİ OYUN SERİLERİ VE ÇIKIŞ TARİHLERİ

    -GTA: 1997
    -GTA2: 1999
    -GTA3: 2001
    -GTA 3 Vice City: 2002
    -GTA San Andreas: 2004
    -GTA 4: 2008
    -GTA 5: 2013
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    Haberler Teknoloji Eklenen ceket sonrası ortalık tutuştu! GTA 6 ne zaman çıkıyor? Vice City iddiaları ateşi harlayacak