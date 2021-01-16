Bilgisayarın hayatımıza girdiği yıllarda bir efsane haline gelen Grand Theft Auto serileri yıllardır en çok oynanan oyunlardan birisi olma özelliğini asla kaybetmiyor. Grand Theft Auto'nun yeni serisi yani 6 için geri sayım başladı. GTA 5 17 Eylül 2013 tarihinde satışa sunulmuştu. GTA Online için yapılan son Cayo Perico güncellemesi heyecan yarattı. Güncellemede yer alan ceket için Vice City referans verildi. Bu yapılan güncellemede yer alan Vice City dedikoduların iyice artmasına neden olurken gözler Rockstar Games tarafından yapılacak açıklamada. GTA 6 ne zaman geliyor soruları hakkında yapılacak açıklama heyecanla bekleniyor.

CEKET DETAYI HEYECAN YARATTI

GTA Online'da yakın bir zamanda yapılan Cayo Perico güncellemesi çok konuşuldu. Bu güncellemede yer alan yeni ceket Vice City'i referans verdi. Bu gelişme sonrası yeni seri GTA 6'da Vice City'nin olacağı iddiaları konuşulmaya başlandı.