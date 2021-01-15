WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi kararı sonrası milyonlarca kişi Telegram uygulamasına geçiş yaptı. Geçiş sonrası uzmanlardan Telegram kullananlara önemli uyarı geldi. Öncelikle bir kullanıcı adı seçin ve başkası ile sohbet ederken gerçek adınızı veya telefon numaranız yerine bunu kullanın. Yapılan açıklamada hesap doğrulama ile ilgili, "Hesabınız için iki faktörlü doğrulamayı (2FA) etkinleştirin. Böylece birisi hesabınızın kontrolünü ele geçirmeye çalışırsa geçici doğrulama kodu içeren bir sesli aramayı veya kısa mesajı ele geçirmesi yeterli olmayacaktır." Bu özellik ise 'Ayarlar-Gizlilik' ve 'Güvenlik-İki Adımlı Doğrulama' bölümünden yapılacaktır. Bu şekilde hesabınızı daha da güvene alabileceksiniz.
GÜÇLÜ ŞİFRE
Uzmanlar yaptıkları açıklamada, "Bunun yanında kendinize güçlü bir şifre belirlemeyi de ihmal etmeyin. Başkalarıyla sohbet ederken 'Gizli Sohbetler' özelliğini kullanabilirsiniz. Bu, sohbetlerinizin daha iyi şifreleneceği anlamına gelir. Böylece her mesaj, yalnızca sizin ve alıcınızın kullanabileceği anahtarlarla şifrelenir" dedi.
FAZLADAN BİR GÜVENLİK KATMANI
"Sohbet ederken veya başkalarını ararken bir VPN bağlantısı kullanın. Fazladan bir güvenlik katmanı iletişiminizi daha iyi koruyacaktır. 'Ayarlar-Gizlilik ve Güvenlik' içinde bulunan 'Etkin Oturumlar' seçeneğini düzenli olarak gözden geçirin. Bu özellik, Telegram hesabınızın başka bir cihazda etkinleştirilip etkinleştirilmediğini öğrenmenize yardımcı olur. Bilinmeyen veya şüpheli bir oturuma rastlarsanız bu oturumları sonlandırın ve iki adımlı doğrulama şifrenizi değiştirin."
"Gizliliğinizi en üst düzeye çıkarmak için Telegram'a kaydolurken gerçek cep telefonu hattınız yerine sanal bir numara kullanın. Bu tek kullanımlık bir sanal numara olmasın, aksi takdirde birileri yine de hesabınızı ele geçirebilir. Bilgilerinizin sizin açınızdan güvenli bir noktaya kadar özel olduğundan emin olun."
GİZLİLİK VE GÜVENLİK İÇİN
"Ayarlar" altındaki "Gizlilik ve Güvenlik" seçenekleri altında telefon numaranızı muhakkak gizleyin. Telefon numaranızı sadece kişilerim ya da hiç kimse şeklinde değiştirebilirsiniz. Herkes kısmını seçmeniz durumunda ise katıldığınız kanallarda gruplarda diğer kişiler telefon numaranızı görebilir.
SON GÖRÜLME-ÇEVİRİMİÇİ
Gizlilik kısmından son görülme ve çevirim içi seçeneklerine dokunarak değiştirebilir , profilinizi kimlerin görmesini istriyorsanız profil fotoğraflarına gidin ve kişilerimi seçin.
TELEGRAM KURUCUSU KİMDİR?
Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Ağustos 2013'te kurulan Telegram hem mobil hem de masaüstü sistemleri ile kullanıcılarına hizmet veriyor. Sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulaması olan Telegram'a özellikle WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi dayatması sonrası yoğun talep söz konusu.
TELEGRAM'I KAÇ KİŞİ KULLANIYOR?
Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, bu yılın ilk haftasında Telegram kullanıcı sayısının 500 milyonu geçtiğini bildirdi. Telegram kullanıcı sayısının artmaya devam ettiğine işaret eden Durov, "Sadece son 72 saatte 25 milyon kullanıcı Telegram'a katıldı. Bunların yüzde 38'i Asya'dan, yüzde 27'si Avrupa'dan, yüzde 21'i Latin Amerika'dan ve yüzde 8'i Orta Doğu ve Afrika bölgesinden geldi. Bu, her gün 1,5 milyon yeni kullanıcının kaydolduğu geçen yıla kıyasla önemli bir artış." ifadelerini kullandı.
TELEGRAM NE KADAR GÜVENLİ?
Telegram uygulaması, WhatsApp ve Line gibi kitlesel pazar mesajlaşma uygulamalarından daha güvenlidir. Güvenliği zayıf bağlantılarda yüksek hızlı teslimat ve güvenilirlikle uyumlu hale getirmek için zamana göre test edilmiş algoritmalar üzerine inşa edilen MTProto protokolüne (açıklamaya ve gelişmiş SSS'ye bakın) dayanıyor. Protokolümüzün ve istemcilerimizin güvenliğini artırmak için sürekli olarak toplulukla çalışıyor.
TELEGRAM MASAÜSTÜ UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?
Nikolai ve Pavel Durov tarafından geliştirilen bulut bazlı anlık şifreli mesajlaşma hizmeti artık masaüstü bilgisayarlarda da kullanılabilecek. Whatsapp'a rakip olarak 3 sene önce yayımlanan uygulama, Facebook'un Whatsapp'ı satın almasının ardından kimi internet kullanıcılarının tepkilerini yöneltmek amacıyla tercih edilerek ilk popülerliğini kazanmıştı.
Güvenlik anlamında şifreleme sisteminin kalitesiyle bilinen Telegram uygulaması Windows işletim sistemine sahip telefonlardaki güncellemenin ardından kişisel masaüstü bilgisayarlarda da web üzerinden kullanılabilecek. Uygulamayı Windows Store'dan indirmek mümkün.
Telegram ile Windows'ta grup sohbeti ve multimedya paylaşımı yapma özelliklerinin yanı sıra, rehbere kayıtlı maksimum 100 kişiye de yayın göndermeye imkân veriyor. Yazılım ayrıca, Windowsn 10'daki Cartona ve canlı kutucuk ile bütünleşik çalışabilmesinin avantajlarını da değerlendiriyor.
Böylelikle cihaz senkronizasyonu ya da değişimlerinde konuşmaların kaybolmasının önüne geçiliyor. Şifreleme uçtan uca yapıldığı güvenlik düzeyi de son derece yüksek.
TELEGRAM'IN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
- Gizli sohbet imkanı sunar. Sunduğu teknoloji sayesinde Telegram bile mesajlarınızı göremez.
- Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılabilir.
- Bulut tabanlı mesajlaşma özelliği ile her platform saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.
- Görüntülü ve sesli mesaj seçeneği vardır.
- Mesajın Telegram dahil, üçüncü taraflara iletilmesi engellidir.