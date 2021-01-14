Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 14.01.2021 10:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.01.2021 10:00
    ABONE OL

    ISS dünyaya duyurdu: Uzaya gönderilen şarap ve üzüm asmaları dünyaya geri dönüyor

    Bitki yetiştirmenin yeni yollarını araştırmak için uzaya gönderilen şarap ve üzüm asmaları, 'ye dönüyor. Uzayda bir süre vakit geçiren üzüm asmalarının mikro yer çekimi ve daha fazla radyasyonun etkisiyle nasıl bir değişim geçirdiği analiz edilecek.

    AA
    ISS dünyaya duyurdu: Dünyaya geri dönüyorlar

    na (ISS) gönderilen 12 şişe şarap ve 320 üzüm asması kapsülüyle dünyaya geri gönderilmek üzere yola çıktı.

    ISS, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kasım 2019 ve Mart 2020'de uzay gönderilen şarap ve üzüm asmalarını taşıyan kapsülün bugün 'da açıklarına inmesinin planladığını bildirdi.

    ''Mission Wise'' adlı tarımsal araştırmayla, bitki yetiştirme ve gezegende besin ihtiyacını karşılamanın yeni yolarını keşfetme amaçlanıyor.

    Uzayda bir süre vakit geçiren üzüm asmalarının mikro yer çekimi ve daha fazla radyasyonun etkisiyle nasıl bir değişim geçirdiği analiz edilecek.

    Bilim insanları bu bitki türlerinin daha sert ortamlarda yetiştirilip yetiştirilemeyecekleri üzerinde çalışacak.


    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Teknoloji ISS dünyaya duyurdu: Uzaya gönderilen şarap ve üzüm asmaları dünyaya geri dönüyor