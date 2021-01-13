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    • 13.01.2021 13:42
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    • 13.01.2021 13:42
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    ’li gökbilimcilerden tarihi gözlem: 10 milyar yaşında gezegen keşfedildi

    ’nin Hawaii Üniversitesi’nden gökbilimciler, 10 milyar yaşında gezegen keşfetti. Gezegenin dünyadan 50 kat daha büyük olduğu ifade edildi. Gezegenin tahmini yüzey sıcaklığının 1726 derece olduğu aktarıldı.

    DHA
    Bilim insanlarından tarihi keşif! Tam 10 milyar yaşında

    'nin Hawaii Üniversitesi'ndeki gökbilimciler, W.M.Keck Gözlemevini kullanarak 10 milyar yaşında, TOI-561b adında yeni bir gezegen keşfetti. Keşfedilen gezegenin dünyadan 50 kat daha büyük olduğu ifade edildi.

    Çalışmanın yazarı , "TOI-561'in yörüngesindeki kayalık gezegen, şimdiye kadar keşfedilen en eski kayalık gezegenlerden biridir. Varlığı, evrenin neredeyse 14 milyar yıl önceki başlangıcından bu yana kayalık gezegenler oluşturduğunu gösteriyor" dedi.

    Gezegenin tahmini yüzey sıcaklığının 1726 derece olduğu aktarıldı. Araştırmacılar, çevresinde dönen en az iki gezegene sahip olan TOI-561'in kimyasal olarak farklı olan ancak demir veya magnezyum gibi ağır elementlere sahip olmayan 'galaktik kalın disk' olarak bilinen bir yıldız grubunun parçası olduğunu açıkladı.

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    Haberler Teknoloji ABD’li gökbilimcilerden tarihi gözlem: 10 milyar yaşında gezegen keşfedildi