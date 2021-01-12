Whatsapp gizlilik sözleşmesi ile ilgili her gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. WhatsApp yaptığı son dakika açıklamasıyla adeta sanal zorbalık yapmaya devam edeceğini duyurdu. WhatsApp tarafından alınan karar neticesinde kullanıcılar 'WP sözleşmesini nasıl iptal ederim' sorusunun yanıtını arıyor. 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni gizlilik ilkeleri çerçevesinde WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceği gözler önüne serilmiş oldu. Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istemesi büyük bir infial yaratmıştı. Peki Whatsapp gizlilik sözleşmesi onayı iptal etme nasıl yapılır? 8 Şubat 2021 WhatsApp hesapları kapatılıyor mu?