WhatsApp sözleşmesi nedir? WhatsApp sözleşmesini kabul etmek zorunlu mu? Sosyal medya platformu Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp'ın aldığı son karar kullanıcılarını çok kızdıracak cinsten. Kullanım koşullarında değişikliğe giden WhatsApp sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesaplarına erişmesini engelleyecek. Peki, WhatsApp sözleşmeli nasıl iptal edilir? İşte detaylar...

WHATSAPP SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMEK ZORUNLU MU?

Whatsapp kullanıcı sözleşmesini kabul eden kullanıcıların uygulamayı kullanmaya devam edeceği, kabul etmeyenlerin ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacağı ifade ediliyor.

İşte WhatsApp sözleşmesine dair merak edilen detaylar;