WhatsApp sözleşmesi nedir? WhatsApp sözleşmesini kabul etmek zorunlu mu? Sosyal medya platformu Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp'ın aldığı son karar kullanıcılarını çok kızdıracak cinsten. Kullanım koşullarında değişikliğe giden WhatsApp sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesaplarına erişmesini engelleyecek. Peki, WhatsApp sözleşmeli nasıl iptal edilir? İşte detaylar...
WHATSAPP SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMEK ZORUNLU MU?
Whatsapp kullanıcı sözleşmesini kabul eden kullanıcıların uygulamayı kullanmaya devam edeceği, kabul etmeyenlerin ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacağı ifade ediliyor.
İşte WhatsApp sözleşmesine dair merak edilen detaylar;
Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.
GÜNCELLEME NELERİ KAPSIYOR?
Hesap Bilgileri
Mesajlar
Bağlantılar
Durum Bilgisi
İşlem ve Ödeme Verileri
Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler
Kullanım ve Kayıt Bilgileri
Cihaz ve Bağlantı Bilgileri
Konum Bilgileri
Çerezler
Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)
Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)
WhatsApp'taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)
Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)
Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)
Toplanan veriler nasıl kullanılıyor?
Yan Hizmetler
Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük
Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler
Kurumsal Etkileşimler
WhatsApp tarafından yapılan açıklamalara göre anlık mesajlaşma uygulamasının yeni koşulları ile gizlilik ilkeleri, 8 Şubat 2021 itibarıyla geçerli olacak.