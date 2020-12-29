Dünyanın farklı tabiat ortamlarındaki ahşaplar üzerinde yapılan deneyler sonrası SFC firması ile Kyoto Üniversitesi, 2023'e kadar ısı değişikliklerine ve güneş ışığına dirençli ahşap uydu üretecek.

"UÇUŞ MODELİNİ YAPACAĞIZ"

Projede görev verilen Mart 2008'de Uluslararası Uzay İstasyonunu (ISS) ziyaret eden Japon Astronot ve Kyoto Üniversitesi Öğretim Üyesi Doi Takao, BBC'ye konuştu.

Doi, "Atmosfere yeniden giren tüm uyduların yandığı, üst atmosferde yıllarca süzülüp duran minik alüminyum oksit partikülleri meydana getirdiği gerçeğinden oldukça endişeliyiz." dedi.