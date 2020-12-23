WhatsApp'ta yeni dönem! Whatsapp'ta 1 hafta sonra artık yok... Artık eskisi gibi olmayacak! WhatsApp'ta yeni özellikler kullanıcıların beğenisine sunulmaya devam ediyor. Bu anlamda ardı ardına güncellemeler birbirini takip ediyor. WhatsApp kullanıcılarına yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Wickr Me isimli anlık mesajlaşma uygulamasında halihazırda bulunan özellik, şimdi ise popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a da kısa bir süre sonra gelecek. WhatsApp'ın web sitesinde "süreli mesajlar" ismiyle anılsa da söz konusu özellik henüz kullanıcıların hizmetine sunulmadı. Ancak WhatsApp'ın 'süreli mesajlar' olarak isimlendirdiği yeni özelliğin iOS, Android, KaiOS ve web/masaüstü sürümlerine geleceği duyuruldu.