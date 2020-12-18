Telefonları yeniledik

Salgına karşı kapanma adımının atıldığı Mart ayında satışlar düşmeye başladı. Şubat'ta 979 bin olan cep telefonu satışı, Mart'ta 727 bine, Nisan'da 591 bine indi.

YAZ DOPİNGİ

Satışlar, Mayıs'tan itibaren ise artış trendine girdi, yaz mevsiminde aylık bazda 950 bin ile 1 milyon aralığına oturdu. Sektör yetkilileri, bu yılın 10 milyona yakın bir satışla kapatılabileceğini belirtiyor.