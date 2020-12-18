Telefonları yeniledik

Covid-19 salgınının cep telefonu satışlarına etkisi belli oldu.
Araştırma şirketi GFK'nın çalışması, pandeminin satışları etkilemediğini ortaya koydu.
Yılda 10-11 milyon cep telefonu satışının yapıldığı ülkemizde, 2020'nin ilk 10 aylık döneminde pazarın, geçen yılın düzeyine yaklaştığı görüldü.
Geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 9 milyon 80 bin telefon satışı gerçekleştirilmişti.
Rapora göre; bu yıl aynı dönemde ise 8 milyon 972 bin cep telefonu satıldı.
Salgına karşı kapanma adımının atıldığı Mart ayında satışlar düşmeye başladı. Şubat'ta 979 bin olan cep telefonu satışı, Mart'ta 727 bine, Nisan'da 591 bine indi.
YAZ DOPİNGİ
Satışlar, Mayıs'tan itibaren ise artış trendine girdi, yaz mevsiminde aylık bazda 950 bin ile 1 milyon aralığına oturdu. Sektör yetkilileri, bu yılın 10 milyona yakın bir satışla kapatılabileceğini belirtiyor.