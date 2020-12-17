Milyonlarca Instagram kullanıcısı bayram edecek! Instagram'ın çok beğenilen özelliği geri geliyor

Son dakika haberi... Sosyal medya devi Instagram daha önce gündeme gelen ve çok sevilen 'Lite' özelliğini yeniden kullanıma açıyor. Instagram'ın kota dostu olarak bilinen 'Lite' akıllı telefonlarda daha az yer kaplıyor ve daha az veri harcamanıza neden oluyor. İşte milyonlarca Instagram kullanıcısının bayram edeceği o özellik hakkında tüm detaylar...

Lite akıllı telefonlarda daha az yer tutacak ve daha az veri tüketimi sağlayacak. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesindeki İnstagram yeni versiyonu ile tekrar gündeme geldi.