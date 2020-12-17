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    • Teknoloji
    • 17.12.2020 13:33
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    • 17.12.2020 13:33
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    Milyonlarca Instagram kullanıcısı bayram edecek! Instagram'ın çok beğenilen özelliği geri geliyor

    Son dakika haberi... devi Instagram daha önce gündeme gelen ve çok sevilen 'Lite' özelliğini yeniden kullanıma açıyor. Instagram'ın dostu olarak bilinen 'Lite' daha az yer kaplıyor ve daha az veri harcamanıza neden oluyor. İşte milyonlarca Instagram kullanıcısının bayram edeceği o özellik hakkında tüm detaylar...

    Milyonlarca Instagram kullanıcısı bayram edecek! Instagram'ın çok beğenilen özelliği geri geliyor

    Son dakika haberi... Sosyal medya devi Instagram daha önce gündeme gelen ve çok sevilen 'Lite' özelliğini yeniden kullanıma açıyor. Instagram'ın kota dostu olarak bilinen 'Lite' akıllı telefonlarda daha az yer kaplıyor ve daha az veri harcamanıza neden oluyor. İşte milyonlarca Instagram kullanıcısının bayram edeceği o özellik hakkında tüm detaylar...

    Lite akıllı telefonlarda daha az yer tutacak ve daha az veri tüketimi sağlayacak. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesindeki İnstagram yeni versiyonu ile tekrar gündeme geldi.

    Sosyal medya devi Facebook'un geçmişte çıkardığı Facebook Lite sürümünü örnek alan İnstagram, Lite uygulamasını bir kez daha kullanıcılarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

    Daha önce yayınlanan Lite uygulamasına kıyasla birçok iyileştirme barındırdığı vurgulanan İnstagram Lite uygulamasının Hindistan'da test edilmeye başlandığı açıklandı. Düşük özelliklere sahip olan cihazlar için kullanıma açılan İnstagram Lite'ın boyutu 2 MB'tan daha düşük olacak.

    Başka bir deyişle Lite sürümü akıllı cihazlarda daha az yer tutacak ve daha az veri tüketimi sağlayacak. İnstagram'ın normal sürümlerinde yer alan Reels ve İGTV gibi özellikler ise Lite versiyonunda olmayacak. İnstagram Lite versiyonunda Hikayeler dahil olmak üzere diğer birçok özellik yer alacak.
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    Haberler Teknoloji Milyonlarca Instagram kullanıcısı bayram edecek! Instagram'ın çok beğenilen özelliği geri geliyor