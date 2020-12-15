Tabletler yenileniyor

SAMSUNG GALAXY TAB S7+

Çalışmak, oyun oynamak ve üretmek için daha fazla alan isteyen kullanıcılara 12.4 inç Super AMOLED ekran sunuyor. 120 Hz yenileme hızına sahip ekranı olan Galaxy TAB S7+'da üretkenliği S Pen sayesinde PC düzeyinde deneyimlemek mümkün.