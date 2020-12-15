Tabletler yenileniyor

SAMSUNG GALAXY TAB S7+
Çalışmak, oyun oynamak ve üretmek için daha fazla alan isteyen kullanıcılara 12.4 inç Super AMOLED ekran sunuyor. 120 Hz yenileme hızına sahip ekranı olan Galaxy TAB S7+'da üretkenliği S Pen sayesinde PC düzeyinde deneyimlemek mümkün.
HUAWEI MATEPAD 10.4
10.4 inç 2K FullView ekran deneyimi sunuyor. Yüzde 84 ekran / gövde oranına sahip tablet, 7.35 mm inceliğinde, 450 gr ağırlığında. 7250 mAh kapasitesinde piliyle sunulan cihaz, 7nm işlemle üretilen çip seti Kirin 810 içeriyor.
REEDER M10S
10 inç ekranı, sim kart desteği ve artırılabilir hafızasıyla dikkat çekiyor. IPS ekrana sahip tablet, 5000 mAh batarya, Android 9.0 Pie işletim sistemi ve 4 çekirdekli işlemci gibi özellikleri barındırıyor.
iPAD PRO
11 inç ve 12.9 inç'lik seçenekleri var. A12Z Bionic işlemciden güç alan, 8 çekirdekli GPU kullanan cihaz, 4K video düzenleme ve 3D modeller tasarlama imkanı sunuyor.
CASPER VIA S38 PLUS
8 inç olan tabletin dahili hafızası 32 GB. Farklı açılardan ekrana bakanlar için geliştirilen IPS teknolojisi, 178 dereceye kadar kolay görüş açısı sağlıyor. 4300 miliamperlik bataryası ile 7 saat video izlenebiliyor.