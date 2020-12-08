Kesintisiz müzik keyfi

Huawei FreeBuds Pro, Android veya iOS cihazlarınıza kolayca bağlanma imkanı sunuyor. 30 saate kadar pil ömrü içeren FreeBuds Pro, 40 dB'ye kadar gürültü engelleme sağlıyor. 3 dinamik modun yanı sıra dış sesin içeri girmesini ve sizin çevrenizde olup bitenin farkında olmanızı sağlayan farkındalık modu sunuyor. Kulaklıkların kontrolü de kolay. Sıkıştırma hareketi ile gürültü gidermeyi kolayca kontrol edebilirsiniz. Bu hareket çalma listesinde rahatça gezinmenize de olanak tanıyor. Ayrıca parmağınızı yukarı ve aşağı kaydırarak, akıllı telefona uzanmadan ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.