Robot taksiler hizmete başlıyor

Çin'in Shenzen şehrinde kullanıma sokulan robot taksiler, Çin'de resmi olarak trafiğe çıkan ilk kendini kullanan arabalar olma özellikleriyle tarihe geçti. Bu alanda daha önce yapılan denemelerde güvenlik açısından mutlaka aracın içinde bir şoför hazır bekliyordu.

Firma, şu anda Shenzen şehrinin merkezinde hizmet verse de Çin hükümeti, hizmet bölgesi konusunda herhangi bir sınır getirmedi. 25 araçlık robot taksi filosunun tanıtım videosunda müşterilerin araca iniş ve binişleri, taksinin trafikte yol alışı ve duran araçlarından civarından dolanışı gösterildi.