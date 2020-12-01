Bu kapsamda, sahibi olduğu Schmidt Future adlı kuruluşun, Rise projesini hayata geçirmek üzere İngiltere merkezli hayır kuruluşu Rhodes Trust ile ekip olduğu bildirildi.

"GELECEK NESLE NE KADAR ERKEN GÖREV VEREBİLİRSEK O KADAR İYİ"