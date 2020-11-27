Temizlik yarışı

LG'nin yeni kablosuz dikey süpürgesi A9, etkili parçacık toplama için Power Drive Nozzle, tek dokunuşla kontrol, 5 aşamalı filtre sistemi, 80 dakikaya kadar çalışma süresi sunan çift batarya sistemi Dual PowerPack, 4 farklı uzunluk ayarlama seçeneği, ergonomik tutma kolu gibi özelliklere sahip. Duvara monte modu, ayakta durma modu ve kompakt mod olmak üzere 3 farklı şekilde saklanabilen LG A9'lar, 30 Kasım tarihine kadar 1.500 lira değerinde bakım kiti hediyeli.
Tozlar gözden kaçmasın
Arzum kablosuz temizlik için Magiclean Force Şarjlı Dikey Süpürge'yi sunuyor. BLDC motoruna, yıkanabilir Hepa filtresine sahip süpürge, tek seferde 30 dakikaya kadar çalışabiliyor. Sessizliğiyle dikkat çeken süpürge, motorlu turbo başlığındaki LED ile görünmeyen tozları bile görmenizi sağlıyor. Süpürge, aksesuarlarıyla da çok amaçlı kullanım imkanı sunuyor.
Yüzde 50'ye varan indirim
Karcher ev ve bahçe alanlarına yönelik ürünleri için yüzde 50'ye varan indirim kampanyası başlatıyor. Kampanya, 27-30 Kasım'da gerçekleştirilecek. Elektrikli süpürgelerden basınçlı temizlik makinelerine, buharlı temizlik makinelerinden sert zemin temizleyicilerine kadar birçok ürün, kampanya kapsamında indirimli fiyatlarla tüketicilerle buluşacak.
İŞİNİZİ ELİNİZDEN ALIYOR
Fakir Hausgerate'nin robot süpürgesi Robert II RS710; çalışanlar, kalabalık aileler ve evcil hayvan besleyenler için süpürmeyi pratik hale geliyor. Uzaktan kumandasıyla oturduğunuz yerden süpürme imkanı veren robot süpürge, 120 dakikaya kadar kesintisiz kullanım sağlıyor. Cihazın ön kısmında bulunan sensörler, mobilya koruma teknolojisi ile engellerin erken algılanmasına ve oda içinde güvenli şekilde dolaşmasına olanak sağlıyor. Süpürge, 1.5 cm yükseklikteki halı, kapı eşiği ve diğer engelleri rahatça çıkabiliyor. Ürün ayrıca, 9 cm ve üzeri yükseklikteki eşyaların altına rahatça girip temizleyebiliyor.
AKILLI TEMİZLİK
Honor, evlerde akıllı temizlik için Choice CLEA Kablosuz Elektrikli Süpürge'yi sunuyor. Standart kullanımda 65 dakikaya kadar süpürebilen Choice CLEA, yaklaşık 3.5 saatte şarj oluyor. Süpürge, Huawei AI Life mobil uygulaması üzerinden akıllı telefona bağlanıyor.