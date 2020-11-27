Sosyal medyada dolaşan ve son günlerin en popüler görsellerinden biri olan üzerinde oynanmış bir palyaço fotoğrafının Instagram'da profil fotoğrafı olarak ayarlanamadığı iddia edildi. Fotoğrafın profil fotoğrafı yapılması halinde Instagram'ın bu hesap için "intihara meyilli" kararını verip hesabı 5 saniye içinde kapattığı belirtildi. Hatta profil resmi yapabilenlere ciddi ödüller veren siteler var. Instagram'da profil fotoğrafı olarak bu görüntüyü koyduğunuzda hesabınız 5 saniye içinde kullanılamaz hale geliyor. Kesinlikle denemeyin. Peki bu fotoğrafın ardında ne var? Eğer iddialar doğruysa Instagram'ın yerinde bir karar aldığını söylemek yanlış olmaz.