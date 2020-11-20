iPhone 12 için 128 GB 11.499 TL ve 256 GB 12.499 TL oldu.

iPhone 12 Pro için 256 GB 15.999 TL ve 512 GB için 17.999 TL oldu.

iPhone 12 Pro Max 256 GB için 17.999 TL ve 512 GB için 19.999 TL oldu.