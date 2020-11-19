Twitter Fleets nedir, nasıl kullanılır sorusu özellikle şu saatlerde merakla araştırılan sorulardan birisi oldu. Ülkemizde Twitter kullanan milyonlarca kişi yeni bir özelliğin eklendiğini fark ederek bu özellik hakkında detayları öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki, Twitter Fleets nedir, nasıl kullanılır? Fleet ne demek, ne anlama geliyor? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler

TWİTTER FLEETS NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Twitter Fleets diğer sosyal medya platformlarında yer alan 'Story' ile benzer özellikler içermektedir. Bu güncelleme sayesinde diğer sosyal medya ağlarında olduğu gibi 'hikaye' paylaşımı yapabilirsiniz. Bu özellikle hikayeler 24 saat boyunca akışta yer alacaktır.