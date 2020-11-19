Twitter Fleets nedir, nasıl kullanılır sorusu özellikle şu saatlerde merakla araştırılan sorulardan birisi oldu. Ülkemizde Twitter kullanan milyonlarca kişi yeni bir özelliğin eklendiğini fark ederek bu özellik hakkında detayları öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki, Twitter Fleets nedir, nasıl kullanılır? Fleet ne demek, ne anlama geliyor? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler
TWİTTER FLEETS NEDİR, NASIL KULLANILIR?
Twitter Fleets diğer sosyal medya platformlarında yer alan 'Story' ile benzer özellikler içermektedir. Bu güncelleme sayesinde diğer sosyal medya ağlarında olduğu gibi 'hikaye' paylaşımı yapabilirsiniz. Bu özellikle hikayeler 24 saat boyunca akışta yer alacaktır.
TWİTTER FLEETS NASIL KULLANILIR?
24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen "Story" ya da Türkçe çevirisye "Hikayeler" özelliği Twitter'da "Fleets" adıyla kullanıma açıldı. Türkçe'ye "Filolar" olarak çevrileceği söylenen Twitter Fleets ile hikayeler 24 saat içerisinde kaybolacak, yani 24 saatlik Fleet'ler oluşturulacak.
Fleet'ler, tıpkı Instagram'daki gibi Twitter uygulamasının hemen üstünde, yuvarlak profil resimleriyle birlikte sıralanacak. Ayrıca anasayfadaki bir tweet de Twitter Fleets'te hikaye olarak paylaşılabilecek.
TWİTTER HAKKINDA
Herkese fikir ve bilgiyi anında ulaştırma misyonuyla ortaya çıkan Twitter, sosyal ağ ve mikroblog sitesidir. 2006 yılında bütün büyük bilişim şirketlerinin yer aldığı San Francisco'da Jack Dorsey, Biz Stone, Noah Glass ve Evan Williams tarafından kurulan Twitter, 24 milyar Dolar gibi bir değere sahiptir.
Kullanıcılarına 140 karakterlik metin yazıp paylaşma şansı veren ve bu etkileşimler ile iletişimi kuvvetlendiren Twitter, 2015 verilerine göre 350 milyon aktif kullanıcıya sahiptir.
TWİTTER JARGONU
Trending topic (TT): Sol taraftaki en çok konuşulan 10 konunun listelendiği alana Trending Topic denir. Her ülkenin kendi TT listesi vardır ayrıca Dünya genelinde en çok konuşulan 10 konuyu gösteren bir liste de vardır.
Friday Follow (FF): Bu kısaltma takip ettiğiniz kişilerin sizi de takip etmesi içindir. Sadece cuma günleri yapılır.