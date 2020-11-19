Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 19.11.2020 16:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.11.2020 16:57
    ABONE OL

    5G için 1 milyon kilometre fibere ihtiyaç var

    Ortak alt yapı ile hareket etmenin verimli kaynak kullanımı açısından önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Müdürü , ’nin 5G teknolojisine tam geçiş yapabilmesi için 1 milyon kilometre fibere ihtiyaç olduğunu söyledi.

    5G için ne kadar fiber kabloya ihtiyaç var?

    Tüm dünyanın merakla yakın takip ettiği 5G tekonolojisi hakkında Müdürü Murat Erken önemli açıklamalar yaptı.

    1 MİLYON KİLOMETRE KABLO
    , "Şu an Türkiye'de bulunan 400 bin kilometrelik bir fiber hat 5G'ye geçiş için yeterli değil, bu uzunluğun 1 milyon kilometre olması gerekiyor. Turkcell olarak kurulduğumuz günden beri ülkemizin kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Dünyada da önemli örnekleri olan ortak altyapı ile hareket etmek verimli kaynak kullanımı açısından kritik bir öneme sahip.

    15-16 MİLYAR DOLARLIK MALİYET
    21 milyon hanelik ülkemizi düşündüğümüzde her şirketin kendi altyapısını kurması 15-16 milyar dolarlık bir maliyet ortaya koyuyor, bunun yerine ortak bir altyapı ile bu maliyeti dörtte birine düşürebiliriz. Ayrıca ortak altyapı oluşturmak için kurulacak şirketin de dünyadaki yatırımcılar tarafından ilgi göreceğini ve finansal kaynak bulma konusunda zorlanmayacağımızı düşünüyoruz" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Teknoloji 5G için 1 milyon kilometre fibere ihtiyaç var