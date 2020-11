4. WhatsApp 2 adımlı doğrulama:

WhatsApp'da güvenli şekilde mesajlaşmak, bilgilerinizi casus uygulamalardan korumak için ek bir güvenlik özelliğini aktifleştirmeniz gerekiyor. Standart olarak uygulama, ilk kurulum esnasında bir SMS kodu gönderir. İki adımlı doğrulama ise WhatsApp hesabınıza farklı bir telefondan ulaşma ihtimalini engeller. Bunun için şu işlemleri gerçekleştirin:

Ayarlar'a gidin,

Hesap'a dokunun,

"İki adımlı doğrulama" satırına dokunun,

6 haneli bir şifre belirleyin, şifrenizi onaylayın,

E-posta adresinizi girin, e-posta adresinizi onaylayın,

Dilediğiniz zaman şifre ve e-posta adresinizi değiştirebilirsiniz.

5. WhatsApp kullanıcı bilgilerini indirme:



Facebook ve diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi, WhatsApp profilinize ilişkin bilgilerinizi de uygulama içerisinden talep etmeniz mümkün. Bu bilgiler, talebiniz doğrultusunda uygulama tarafından hazırlanıp, bir .ZIP dosyası şeklinde size gönderilecek. Dosyanın içerisinde mesajlaşma yedekleriniz bulunmayacak. İlgili dosya iki-üç gün içerisinde, WhatsApp üzerinden size gönderilecek. Elinize ulaşan dosyayı yedekleyebilirsiniz. Uygulamak için:

Ayarlar'a gidin,

Hesap'a dokunun,

"Hesap bilgilerini talep et" sekmesine dokunun,

"Talep et" butonuna basın.

Not: Eğer bu süre zarfında hesap siler ya da numara değiştirirseniz talebiniz iptal edilir.