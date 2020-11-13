Tv’ler yenileniyor

SAMSUNG Q70T QLED 4K UHD Smart TV, sahip olduğu özellikler ile oyunseverler için dikkatleri üzerine çeken bir TV olarak öne çıkıyor. 55, 65, 75 ve 85 inç seçenekleri ile gelen televizyon; AI Yükseltme, Dual LED arka aydınlatma, Uyum Sağlayan Görüntü ve Ses, AVA (Aktif Ses Yükseltici) gibi özelliklere sahip.
NESNEYİ SESLE TAKİP EDİYOR
65, 75 ve 85 inç seçenekleri ile tüketicilerle buluşan Samsung Q950T QLED 8K Smart TV, yüzde 99 ekran gövde oranına sahip. 8K çözünürlükte bir QLED panel kullanan model, OTS+ teknolojisi ile görüntüdeki nesneyi sesle takip edebiliyor. Quantum İşlemci 8K, gerçek zamanlı sahne analiziyle parlaklık düzeyi ve sesleri her seyir koşulu için optimize ediyor.
VESTEL'DEN ANDROID TV
VESTEL, Android P işletim sistemli yeni ürünü Android TV'yi tanıttı. Android TV'nin özellikleri arasında sesle komut edilebilen Bluetooth kumandası, Google Assistant desteği, Dahili Chromecast gibi birçok yenilik bulunuyor. 4GB dahili hafızaya ve 4GB işletim sistem hafızasına sahip Vestel Android TV, Dahili Chromecast özelliği sayesinde ekstra ekipmana ihtiyaç duymadan mobil cihazlarından medya ve ekran görüntüsü aktarabiliyor.
LG'DEN KIVRILABİLİR OLED TV
LG, dünyanın ilk kıvrılabilir TV'si olan SIGNATURE OLED R'yi Güney Kore'de satışa sunduğunu duyurdu. 87 bin dolar fiyata sahip televizyonda 65 inç esnek OLED ekran yer alıyor. Tüketiciler; Signature Black, Moon Grey, Topaz Blue veya Toffee Brown olmak üzere, LG SIGNATURE OLED R'nin 4 kaplama tonu arasında seçim yapabiliyor ve alüminyum tabana bir isim veya mesaj yazdırarak ünitelerini daha da kişiselleştirebiliyor.
SINIRSIZ SES KEYFİ
PHILIPS'in Yeni Performans Serisi TV'leri; 4K UHD, odayı dolduran Ambilight, Android TV, Google Asistan, Dolby Vision ve Dolby Atmos gibi teknolojiler sunuyor. Play-Fi bağlantısıyla sesi artırmak çok kolay. Tek bir soundbar veya ev tipi hoparlör sistemine bağlayarak telefondan kontrol edilen Play-Fi ile ekstra kablo gerekmiyor.
PARLAKLIĞI OTOMATİK AYARLIYOR
SONY'nin A8 serisi 4K HDR OLED televizyonlarının merkezinde, X1 Ultimate Görüntü İşlemcisi yer alıyor. Televizyon, Ambient Optimization teknolojisine sahip. Bu teknoloji, görüntü parlaklığını odadaki ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlıyor.