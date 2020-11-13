Tv’ler yenileniyor

SINIRSIZ SES KEYFİ

PHILIPS'in Yeni Performans Serisi TV'leri; 4K UHD, odayı dolduran Ambilight, Android TV, Google Asistan, Dolby Vision ve Dolby Atmos gibi teknolojiler sunuyor. Play-Fi bağlantısıyla sesi artırmak çok kolay. Tek bir soundbar veya ev tipi hoparlör sistemine bağlayarak telefondan kontrol edilen Play-Fi ile ekstra kablo gerekmiyor.

PARLAKLIĞI OTOMATİK AYARLIYOR

SONY'nin A8 serisi 4K HDR OLED televizyonlarının merkezinde, X1 Ultimate Görüntü İşlemcisi yer alıyor. Televizyon, Ambient Optimization teknolojisine sahip. Bu teknoloji, görüntü parlaklığını odadaki ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlıyor.