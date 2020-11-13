BİM HP 14S laptop özellikleri nelerdir? HP 14S laptop nasıl, fiyatı ne kadar?

BİM HP 14S laptop özellikleri nelerdir? HP 14S laptop nasıl? BİM'de satılan teknoloji ürünleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu hafta satışa çıkan HP marka laptopun özellikleri ve fiyatı da araştırılıyor. İşte, BİM'de satışa çıkan haftanın ürünü HP 14S-FQ0014NT özellikleri nelerdir?