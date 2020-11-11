Dünyaca ünlü video paylaşım platformu YouTube ve bağlantılı servislere küresel çapta erişim sorunu yaşanıyor.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Konuya ilişkin açıklama yapan YouTube, Twitter üzerinden "Şu anda YouTube'da video izlemede sorun yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz. Ekibimiz sorunun farkında ve düzeltme üzerinde çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Downdetector web sitesine bildirilen hata raporları artmaya devam ediyor. Web sitesinde yer alan grafiğe göre, son saatlerde yaklaşık 290 bin erişim sorunu bildirildi.