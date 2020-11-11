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    • 12.11.2020 05:38
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    çöktü mü? Dünya genelinde Youtube erişiminde sorun yaşanıyor

    çöktü mü? ünlü video paylaşım platformu  erişim sorunu yaşanıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan YouTube, Twitter üzerinden "Şu anda YouTube'da video izlemede sorun yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz. Ekibimiz sorunun farkında ve düzeltme üzerinde çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

    Youtube çöktü mü?

    ünlü video paylaşım platformu ve bağlantılı servislere küresel çapta erişim sorunu yaşanıyor.

    YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?
    Konuya ilişkin açıklama yapan YouTube, Twitter üzerinden "Şu anda YouTube'da video izlemede sorun yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz. Ekibimiz sorunun farkında ve düzeltme üzerinde çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

    Öte yandan Downdetector ne bildirilen hata raporları artmaya devam ediyor. Web sitesinde yer alan grafiğe göre, son saatlerde yaklaşık 290 bin erişim sorunu bildirildi.

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    Haberler Teknoloji Youtube çöktü mü? Dünya genelinde Youtube erişiminde sorun yaşanıyor